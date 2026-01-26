Revocación de mandato; anticipó Salomón Jara resultado a favor de su continuidad

ROCÍO FLORES/IVONNE MATEOS

OAXACA,Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACAMEDIA).- La consulta por la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue como esperaban sus críticos: una ratificación anticipada.

Antes de terminar el cómputo oficial por parte del órgano electoral local, con apenas el cuatro por ciento de las casillas contadas 122 casillas (de 2815) el morenista Salomón Jara Cruz ya anunciaba una fluida y copiosa participación ciudadana que, según sus datos, superaba incluso la participación en la consulta de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“De acuerdo con nuestra información, hasta las 10 de la noche con el 55% de las casillas computadas 1571 (de 2815) hay una participación de 623 mil 874 votantes equivalente a 19. 8 de la lista nominal”

A esa hora, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, responsable de la organización de esta consulta, apenas registraba 122 casillas contabilizadas y al menos 11 distritos de los más grandes sin contabilizar, entre ellos Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Juchitán, Santo Domingo Tehuantepec, Puerto Escondido, Pochutla.

El morenista adelantó que la tendencia era que el 58.31% de los participantes votaría por la continuidad y el 37 por ciento por la revocación.

“Unos 288 mil 618 votos a favor de nuestra continuidad”, precisó incluso y 186 mil votos a favor de la revocación, esto representa 21 puntos de diferencia. $.2 por ciento de votos nulos. Una tendencia que dijo, es irreversible.

Resultado por pueblos indígenas, afirma el gobernador

Tal como en los sexenios priistas, el morenista ha fundamentado esta noche su legitimidad política en el respaldo de los pueblos originarios y comunidades indígenas.

“Este ejercicio tiene un profundo significado y un claro origen en la grandeza de nuestro sistema comunitario, en la democracia directa, el arraigo ancestral…”, siguió.

Desde 1998 hasta fechas recientes, la «geografía del voto» ha mostrado, según diversos estudios, que zonas con mayor población indígena tendían a favorecer al PRI debido a una combinación de factores estructurales, entre ellos los niveles de pobreza, las redes de caciquismo, donde los líderes locales (caciques) garantizan votos para el partido a cambio de recursos, desde despensas hasta obras públicas y programas sociales federales o estatales o más recientemente dinero en efectivo.

Aunque el PRI no tiene presencia como partido en el poder en este momento, la estructura política territorial permanece aún con la llegada de Morena, lo que le permite al gobernador fincar su narrativa de esta manera.

Tres días antes el secretario de Cultura Flavio Sosa Villavicencio ya lo había adelantado en entrevistas a medios nacionales, apostando a establecer la democracia directa y el sistema asambleario como antecedente de esta consulta de revocación de mandato.

Efectivamente, tal como dijo el gobernador, Oaxaca se ha convertido en el primer estado de la República en ejercer su derecho a evaluar y a pronunciarse sobre el desempeño y la continuidad de su gobierno. Aunque quizá no de la manera que esperaba.

Jara pierde 2 a 1 en su propia casilla

Tras el cierre de la consulta, los resultados preliminares de las actas de escrutinio comienzan a dibujar un panorama adverso para la administración estatal. Un hecho de impacto simbólico: el gobernador fue revocado en la sección 0576, donde el mandatario estatal tiene su domicilio.

El acta oficial registró 375 votos por la revocación y 182 por su permanencia. Un golpe de 2 a 1 por parte de sus propios vecinos de San Martín Mexicapan, municipio ubicado a unos minutos de la capital del estado.

La tendencia fue la misma en varios municipios cercanos, entre ellos dos bastiones morenistas: Santa Cruz Xoxocotlán en el que votaron 28, 216 por la revocación de mandato frente a 13, 173 por la continuidad de su gobierno. En Santa Lucía 7, 520 por la revocación y 4, 471 por su permanencia en el cargo.

El flujo de actas en centros de votación urbanos mostraron una clara tendencia hacia la revocación “por pérdida de confianza” en diversas zonas de la capital y municipios conurbados, donde los resultados parecen superar el impacto mediático de la denunciada campaña millonaria de espectaculares, lonas y anuncios en redes sociales, presuntamente orquestada por militantes o personas vinculadas a su gobierno.

Los resultados se fueron dando a conocer conforme el avance el cómputo oficial de de los paquetes en los consejos distritales. A la 1:30 de la mañana, el computo marcó 128,006 votos a favor de la revocación frente a 127, 235 por la continuidad de Salomón Jara.

Seguían sin contar Oaxaca de Juárez el cual no registró avances durante casi cinco horas. Finalmente este Distrito, también morenista, cerró con 36, 836 votos por la revocación de Jara y 14 592 por su continuidad en el gobierno.

Algo similar ocurrió en los distritos de Villa de Etla, Teotitlán, Ixtlán, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec, Puerto Escondido y Miahuatlán donde el conteo no registró avances y hasta después de las 3 am reportaron finalizado el conteo.

En Villa de Etla el resultado fue de 16, 576 votos fueron por la revocación y 8242 por la continuidad. En el Distrito de Tehuantepec: 15 209 por la revocación y 13 837 por su permanencia. En Juchitán 12 736, a favor de la revocación y 3, 6417 porque continúe. Otros municipios continuaban en proceso. Los votos a favor de su continuidad fueron aumentando.

Los resultados aunque no son definitivos, podrían confirmar lo que anticipadamente declaró el gobernador del estado. También dan cuenta de un nivel de desconfianza hacia la administración del mandatario, en número brutos, hasta el corte 497, 888 497 mil 950 votos son favor de la continuidad del gobernador (58.0513%) y 334,755 por su revocación (39.0503%).

Aún no se alcanza el 40% de participación de la lista nominal requerida para efectos vinculantes o para validar la consulta. El IEEPCO reporta hasta el momento la participación ciudadana es del 29.9 por ciento de una lista nominal de 2 millones 864,845.