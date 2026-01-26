Montalbetti dice: El valor de un poema/no reside en lo que dice/sino en lo que hace al lenguaje (Montalbetti 2018, pág. 18).

La buganvilia alumbra casas tristes trepada en la banqueta

gato de sol

Corre el viento la enamora

encendidas hojas tiemblan

Por la calle pasan ebrios

saludan a la planta con el más grande cariño

__Hola, corazón

Buganvilia escritura de los perdidos

en la calle cantan los pétalos esparcidos por el suelo

como poemas

Con la luz se animan los calores los mezcales

por algún lado canta el mar.

Escribo sobre Divertimento, de Hugo Vélez. Los cuadros de pequeño formato remarcan la traslación: miramos para ocupar otro espacio.

En Divertimento, forma musical del siglo XVIII, Hugo logra lo imposible: poner en juego personajes con rasgos de los Valles Centrales, que crecen sobre entorno marino. Junta con gloria, sin violencias, escenas a nivel del mar con el altiplano.

La obra reúne montañas, mares, me hacen recordar la imagen que expuso en Bajo el volcán el novelista inglés Malcolm Lowry.

Para mí que los cuadros de Hugo muestran nuestro origen, la música, tan negada en la obra de los pintores de Oaxaca (que trabajan como lo hicieran los indios en el siglo XVI, obligados a poner la mirada en Europa).

Vélez, viajero del mundo, decidió hacerse de un estilo que remarca lo oaxaqueño, la música: cuando miro Divertimento regreso a la tierra donde nacieron mis padres, el Istmo de Tehuantepec.

¿Qué presenta Vélez en los cuadros de Divertimento? La sinestesia: cuando veo sus cuadros escucho los sones tehuanos.

* La colección Divertimento se presenta el sábado 14 de febrero en el Museo de los Pintores de Oaxaca (MUPO).