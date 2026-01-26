El Mextizo Príncipe Zapoteco cautiva a la audiencia internacional en FITUR

MADRID, España (sucedióenoaxaca.com).- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el evento líder del sector turístico global que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, el joven artista oaxaqueño El Mextizo Príncipe Zapoteco se presentó con gran éxito, consolidándose como el nuevo embajador cultural de México ante el mundo.

Con su distintivo timbre de voz de barítono y un carisma arrollador, El Mextizo ofreció una muestra del vasto patrimonio sonoro de Oaxaca, renovando con frescura y rigor académico las composiciones clásicas de su tierra. Su participación destacó en una edición de FITUR enfocada en la sostenibilidad y la innovación, demostrando que la identidad indígena y el respeto por las raíces son piezas clave para el futuro del turismo cultural.

Un puente entre la historia y la modernidad

Originario de la capital de Oaxaca, El Mextizo no solo deleitó al público con su calidad vocal, sino que transformó el foro en una experiencia educativa. A través de un anecdotario histórico integrado en sus piezas, los asistentes de diversas nacionalidades pudieron profundizar en la riqueza de los pueblos indígenas y mestizos de México.

Actualmente, el artista se encuentra en una etapa de perfeccionamiento en España, bajo la tutoría de maestros especializados en música de los pueblos del mundo, lo que le permite fusionar su herencia zapoteca con estándares internacionales de alta ejecución.

Proyección Internacional

Tras haber conquistado escenarios de prestigio como el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, el Centro Cultural Los Pinos en la CDMX y la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, su paso por FITUR 2026 marca un hito en su carrera. «Esta plataforma nos permite mostrar que México es vanguardia y tradición al mismo tiempo», afirmó el artista en entrevista, anunciando además que próximamente ofrecerá una serie de presentaciones en centros culturales de Madrid y Barcelona.

La presencia de El Mextizo Príncipe Zapoteco en Madrid reafirma el compromiso del estado de Oaxaca por promover destinos que ofrecen experiencias auténticas y con alma. Los expertos del sector han calificado su propuesta como una de las más sólidas y diferenciadoras de la oferta turística mexicana en esta Feria.

Sigue su trayectoria

Para conocer más sobre sus próximas presentaciones y lanzamientos musicales, puede seguirlo en sus redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y TikTok: @ElMextizoPrincipeZapoteco.