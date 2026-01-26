IEEPCO concluyó seguimiento a cómputos de la Jornada de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) clausuró la Sesión Permanente de Seguimiento al Desarrollo de los Cómputos Distritales de la Jornada de Revocación de Mandato, al informar que se alcanzó el 100 por ciento en la captura de actas, con un total de 935 mil 500 votos registrados.

Durante la sesión, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, dio a conocer que este ejercicio de participación ciudadana concluyó con una participación del 29.9 por ciento del electorado en el estado, derivada de la instalación de 2 mil 815 casillas.

Asimismo, explicó que concluido el cómputo distrital se remitirán los resultados a la Secretaría Ejecutiva, a fin de que, dentro de las 48 horas siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital del proceso de Revocación de Mandato, proceda a informar al Consejo General, en sesión pública, el resultado de la sumatoria, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Revocación de Mandato.

En la sesión estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También participó el secretario ejecutivo del Instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.

El IEEPCO reiteró su compromiso con la legalidad, transparencia y certeza en cada una de las etapas del proceso de Revocación de Mandato, garantizando que los resultados se apeguen estrictamente a la normatividad vigente. La ciudadanía puede conocer los resultados de la jornada a través del sitio web oficial www.ieepco.org.mx