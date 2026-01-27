EN LA X EN LA FRENTE: ¿Cómo se sienten los mexicanos con su democracia, su justicia y su gobierno?

MOISÉS MOLINA*

La CEPAL es el órgano regional de la ONU encargado de fomentar las relaciones económicas entre las naciones de América Latina y el Caribe y con el resto del mundo.

En octubre pasado dio a conocer un estudio estadístico llamado “Percepciones sobre Gobernabilidad y Gobernanza en América Latina”.

Ahí mide en 3 rubros la opinión de la ciudadanía de 18 países de Latinoamérica (incluido México) acerca de “igualdad y no discriminación”, “apoyo a la democracia y confianza política” y “estado de derecho y seguridad”.

En estos tres grandes apartados caben la mayoría de nuestras preocupaciones.

Contrario a lo que pudiera pensarse (y para algunos, hasta desearse) los números indican que en México, a diferencia de la mayoría de estos 18 países estudiados, hemos tenido una mejoría en el pasado reciente.

Aquí les cuento.

Con respecto a 2018, la percepción de injusticia en la distribución del ingreso, disminuyo 14 por ciento.

La percepción de que en México gobiernan grupos poderosos para su propio beneficio disminuyó 30 por ciento de 2018 a 2023.

Respecto de 2015 y hasta 2020, 4 por ciento menos de mexicanos se sintieron parte de un grupo discriminado.

Incrementó en 8 por ciento la opinión de que en México existe garantía de juicios justos, entre 2018 y 2023.

En contraste en 2023, 6% menos mexicanos dijeron apoyar la democracia como sistema de gobierno en comparación con 2017.

Pero 14 por ciento más mexicanos en 2023 dijeron estar satisfechos con su democracia respecto de 2018.

En México disminuyó13 por ciento la desconfianza en la política y sus instituciones entre 2018 y 2023.

Bajó 10 por ciento la percepción de corrupción en el sector público entre 2018 y 2023.

Y aumentó 11 por ciento la confianza en la policía en ese mismo periodo de cinco años.

Y 13 % de los mexicanos en 2023 dijeron sentirse más seguros en su colonia que en 2018.

Dos precisiones finales:

Lo que se midió fueron las percepciones, es decir, cómo se sienten los mexicanos en razón de cada uno de esos rubros. La mejoría en los porcentajes no implica que las percepciones sean en general buenas. En algunos rubros seguimos estando muy mal.

Lo único desprendible de este estudio es que, aunque modestamente, veníamos mejorando hasta 2023.

Y es que la política es finalmente asunto de percepciones, de subjetividad y lo anterior es lo que las mayorías perciben.

Habría que seguir dando pasos en la misma dirección, pero sin descuidar los parámetros objetivos que pudieran ir más allá de las meras opiniones.

Y sigamos midiendo. A fin de cuentas, lo que no se mide no se puede mejorar.

*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.