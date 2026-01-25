Presenta José Honorio Martínez Ochoa su libro «Entre la clara sombra de la Orquídea» en Zaachila

VILLA DE ZAACHILA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este sábado 24 de enero, en la Villa de Zaachila, la poesía y la música se encontraron en una grata velada cultural con la presentación del libro “Entre la clara sombra de la Orquídea”, del poeta zaachileño José Honorio Martínez Ochoa, realizada en el restaurante Café Bar La Terraza Zaachila.

Fue una tarde para dejarse llevar por las emociones, la belleza de la palabra escrita y el diálogo cercano entre el autor y el público, en un ambiente íntimo y reflexivo que permitió compartir ideas, experiencias y sensibilidades en torno a la poesía contemporánea.

La obra «Entre la clara sombra de la Orquídea» tiene como propósito comunicar una voz poética marcada por un estilo personal, donde el autor dialoga con su propia experiencia dentro de un contexto cultural, concibiendo la poesía como una forma de expresión artística y literaria profundamente humana.

A través del verso y la prosa, el autor comunica ideas, emociones y sentimientos de manera estética, buscando crear belleza para que el lector sienta la poesía, haga suya la palabra y, en consecuencia, se sensibilice y se humanice.

En este proceso creativo, se conjugan alusiones al contexto literario con su vida personal, sus experiencias y su lugar de origen, reafirmando el poder de la poesía para conectarse con el entorno social y cultural.

A la presentación asistieron amigos, colegas, familiares, alumnos y amantes de la lectura, quienes disfrutaron no solo del intercambio literario, sino también de la destacada participación musical del Quinteto de Metales OaxBrass, cuya interpretación enriqueció la experiencia y dio un marco sonoro especial a la velada.

La presentación de «Entre la clara sombra de la Orquídea» se consolidó como un encuentro cultural significativo, reafirmando a Zaachila como un espacio vivo para la literatura, el arte y la música.