Presentan libro sobre las Elecciones de 2024, y elecciones judiciales de 2025

El libro, publicado por la editorial UBIJUS, fue presentado en el IEEPCO por sus autores: Raúl Ávila Ortiz, Adán Córdova Trujillo, Juan Pablo Morales García y Gerardo García Marroquín

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Temporal de Comunicación (CTC) y la Unidad Técnica de Comunicación Social (UTCS), llevó a cabo la presentación del libro “Las Elecciones Mexicanas de 2024. Epílogo: Las elecciones judiciales 2025”, como parte del Ciclo de Presentaciones de Libros “Democracia en diálogo: Transparencia, Elecciones y Sistemas Normativos Indígenas”.

La actividad fue encabezada por la consejera electoral y presidenta de la CTC, Ana María Márquez Andrés, quien fungió como moderadora. Durante su intervención, señaló que esta presentación forma parte de las acciones de capacitación dirigidas al personal del IEEPCO, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y competencias en materia de comunicación institucional, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Trabajo 2025–2026 de la comisión. Destacó que la adquisición de información y la generación de conocimiento son fundamentales para la toma de decisiones.

En relación con la obra, subrayó la importancia de que el funcionariado del órgano electoral conozca las experiencias y reflexiones de las personas autoras, de cara al proceso electoral 2026–2027, el cual plantea nuevos desafíos en el contexto democrático actual del país.

El libro, publicado por la editorial UBIJUS, fue presentado por sus autores: Raúl Ávila Ortiz (coordinador), Adán Córdova Trujillo, Juan Pablo Morales García y Gerardo García Marroquín.

Asimismo, la comentarista Ana Elisa Banderas Miranda ofreció un análisis crítico del contenido.

Durante la presentación, los autores coincidieron en que esta obra constituye un referente único de información cuantitativa sobre el proceso electoral 2024. Destacaron que la diversidad de sus formaciones permitió un intercambio amplio de ideas y perspectivas.

El libro reúne once capítulos que abordan diversos aspectos de la jornada electoral del 2 de junio de 2024, considerada una de las más grandes y complejas en la historia política reciente de México, así como un epílogo enfocado en las elecciones judiciales de 2025. A través de miradas plurales y críticas, la obra ofrece un panorama integral de los procesos electorales y contribuye a enriquecer la comprensión del contexto político actual del país.

Entre las coautorías que integran el libro se encuentran Fernando Díaz Naranjo, Armando Hernández Cruz, Rita Bell López Vences, Lourdes Morales Canales, Fernando Ojesto Martínez Mansur, José Roberto Ruiz Saldaña y Luis Octavio Vado Grajales.

Al finalizar el evento, la consejera electoral y presidenta de la CTC realizó la entrega de constancias de participación a los autores y la comentarista, destacando el compromiso del IEEPCO con la capacitación continua de su personal, al reconocer que el fortalecimiento del capital humano es clave para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, hizo una invitación abierta para que el próximo jueves 24 de abril, en punto de las 11:00 horas, participen en la presentación del libro “Cuestiones Electorales 2020-2024”, además por la tarde, podrán asistir a la conferencia “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos”, que estará a cargo del Dr. Luis Octavio Vado Grajales, en la sala de sesiones del Consejo General del IEEPCO, o bien seguir la transmisión a través de las diferentes plataformas del Instituto.

A esta actividad también asistieron la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, así como personal del órgano electoral, integrantes de la comunidad académica y ciudadanía en general.