Fonatur y Gobierno de Oaxaca impulsarán con financiamiento el turismo comunitario

SAN MIGUEL AMATLÁN, Oax. (sucedióenoxaca.com/vía COMUNICADO).- En un acto memorable, el Gobernador Salomón Jara Cruz y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, firmaron un convenio de colaboración para impulsar a los Pueblos Mancomunados como Destino de Turismo Comunitario.

Estas demarcaciones de la Sierra de Juárez recibirán inversión por parte de Fonatur para que el turismo sea sostenible y se incrementarán los empleos y la derrama económica. Además, con este acto, los servicios turísticos ahora son reconocidos de manera jurídica.

Asimismo, serán los pueblos quienes definan qué y dónde se realizará la inversión del recurso que se destine, de manera que ejerzan directamente el financiamiento y garanticen la preservación del entorno natural.

“Hoy Oaxaca se suma con voluntad y entusiasmo a esta estrategia; felicito y reconozco a los Pueblos Mancomunados presentes por esta tarea de organización y unión; son ejemplo de comunalidad, cohesión social y visión de futuro”, afirmó el Mandatario estatal desde San Miguel Amatlán.

Asimismo, el Gobierno del Estado continuará trabajando de la mano con autoridades federales para fortalecer esta ruta, mejorar la infraestructura turística, impulsar la promoción y consolidar este modelo que hoy pone a la entidad a la vanguardia de turismo comunitario en México.

Los pueblos mancomunados están conformados por Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santa Martha Latuvi, Benito Juárez, San Antonio Cuajimoloyas, San Isidro Llano Grande y La Nevería.