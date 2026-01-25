Oaxaca, el primer estado de México en realizar una consulta para Revocación de Mandato de gobernador

ROCÍO FLORES

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACAMEDIA).- Este domingo se realiza la primera consulta sobre revocación en Oaxaca, el primer estado en el país en realizar este ejercicio después de la consulta de revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada en 2022.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO) ha dispuesto un poco más de 2, 800 casillas para este ejercicio de consulta.

Para ello, el Congreso local dispuso de 99 millones en el presupuesto de egresos 2026.

La ciudadanía que ha decidido participar responde a la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que, se le revoque el mandato al gobernador por pérdida de confianza, o que siga en la gubernatura hasta que termine su periodo?”

Que el pueblo decida: Jara

Salomón Jara es el primer gobernador del partido en el poder, en promover la revocación de mandato en el país. Asegura que está preparado para cualquier resultado.

“Hoy es una jornada cívica, histórica en el país .Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya perdimos la confianza”, dijo esta mañana al emitir su voto.

La exigencia para que este ejercicio sea vinculante, es el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir se requiere de 1,2 millones de ciudadanos y ciudadanas participantes.

La oposición descalifica el ejercicio, distintos sectores ciudadanos han calificado esta consulta como una ratificación, una estrategia política del régimen político.

La recolección de firmas necesarias para convocar a la consulta fue promovida por la propia militancia del partido o actores vinculados a la administración morenista.

El secretario de Cultura en el estado, Flavio Sosa Villavicencio se refirió a estos actores como “simpatizantes”.

La difusión de esta consulta por parte de los presuntos simpatizantes estuvo enfocada a la continuidad de Jara Cruz y su proyecto, al que ha denominado en estos tres años Primavera oaxaqueña y el argumento de la eliminación de los programas sociales si no permanece en el cargo.

El ejercicio se desarrolla con la participación de 3, 154 personas observadoras que se acreditaron ante el órgano electoral.

Previo a esta consulta se han denunciado presuntas irregularidades durante el proceso, como la promoción millonaria a través de espectaculares y lonas colocadas en distintas regiones del estado para apoyar la continuidad del morenista.

Activistas y ciudadanos consideran que es un ejercicio de simulación, las principales críticas a su gobierno son la falta de políticas públicas para los distintos sectores económicos, la desatención a la violencia contra las mujeres, el nepotismo y el gasto excesivo en publicidad y en esta consulta, contraviniendo al principio de austeridad del gobierno en el poder en el país.