Invitan a celebrar el Día Mundial del Arte con «La magia del arte en la UABJO»

OAXACA, Oacx. (sucedióenoaxaca.com/vía UABJO).- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de su Dirección de Arte y Cultura perteneciente a la Secretaría de Vinculación, informa la realización del XIII Festival Universitario del Día Mundial del Arte 2026, titulado “La magia del arte en la UABJO”, que se llevará a cabo del 13 al 16 de abril en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Esta edición del festival se realiza en homenaje al sabio universal Leonardo da Vinci, cuya obra y legado continúan siendo referente del pensamiento humanista, la creatividad y la integración del arte con la ciencia.

El programa contempla una diversidad de actividades artísticas y culturales —entre ellas exposiciones, presentaciones escénicas (teatro y danza), conciertos y conferencia.

El 90 % de estas actividades son de entrada libre y abiertas al público en general.

PROGRAMA

XIII Festival Universitario del Dia Mundial del Arte 2026

«LA MAGIA DEL ARTE EN LA UABJO»

Del 13 al 16 de abril

LUNES 13 DE ABRIL

Inauguración

lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria.

hora: 10:00

presentaciones :

Lectura en atril «Sueldos según sus capacidades» con la actriz Silvia Martell.

Dúo musical por los cantantes Amellaly Ignacio y Miguel Casas

Entrada libre.

POR LA TARDE

Presentación de obra de teatro «La caja de arena » ( dirigido a público mayor de 15 años)

lugar: Teatro Universitario de la DAC-UABJO

hora: 18:00

Donativo para el elenco: $50 pesos para los universitarios, $80 pesos para el público en general.

MARTES 14 de ABRIL

Presentación dancística con la obra «Tres minutos de locura amor y guerra», además de ritmos latinos «africano-contemporáneo», por la compañía universitaria de danza contemporánea e invitados.

lugar: Teatro Universitario

hora: 10:00

Entrada libre

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

Exposición de obras de arte del Artista Martin Dimitrova

hora: 12:00

lugar: Galería frontal y Shinzaburo Takeda DAC-UABJO

Entrada libre

Conferencia » El arte mas allá de la belleza» imparte Jassiel Martí artista plástico, entrada gratuita.

lugar: sala de video arte

hora: 13:30

JUEVES 16 DE ABRIL

Presentación dancística de danza árabe y tahitiano por la Maestra Rosario Santos

lugar: Teatro Universitario

hora: 10:00

Entrada Libre

Concierto musical » Cantando a la vida» bajo la Dirección de Jassiel Martí

lugar: Teatro Universitario

hora: 11:00

VIERNES 17 DE ABRIL

Concierto musical » SOUNDTRACK» bajo la Dirección del cantante Miguel Casas

entrada gratis

lugar: Teatro Universitario

hora: 17:00

entrada gratuita

DATOS IMPORTANTES DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE:

El Día Mundial del Arte se celebra cada 15 de abril en honor al natalicio de Leonardo da Vinci, considerado uno de los mayores exponentes del arte y del pensamiento universal.

Esta conmemoración fue declarada en 2012 por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (IAA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental vinculada a la UNESCO. Posteriormente, en 2019, la UNESCO proclamó oficialmente el 15 de abril como Día Mundial del Arte, reconociendo su importancia para promover la creatividad, la diversidad cultural y el diálogo entre los pueblos.

El objetivo de esta fecha es destacar el papel del arte como medio de expresión, conocimiento y desarrollo humano, así como fomentar la educación artística y el acceso a la cultura en todo el mundo.