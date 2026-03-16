Invertirá gobierno de Oaxaca 800 mdp en saneamiento de ríos Atoyac y Salado

OAXACA, Oax. (sucedioenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) invertirá de 2026 a 2028, un total de 800 millones de pesos en acciones de saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.

En la conferencia de prensa que encabeza el Gobernador Salomón Jara Cruz, el titular de Ceabien, Neftalí López Hernández, explicó que este presupuesto se invertirá para construir colectores marginales en ambos ríos, así como plantas de tratamiento de aguas residuales.

Entre las acciones a realizar, del 2026 al 2028, se encuentran la atención a 12 mil 100 kilómetros de colectores y la intercepción de 23 descargas en las márgenes izquierda y derecha del Río Salado, y la margen izquierda del Río Atoyac.

Abundó que, en los 3 primeros años de gobierno se han invertido alrededor de 361 millones de pesos en el tema de saneamiento. Se han construido cuatro plantas tratadoras, de las cuales tres están operando al 100 por ciento, y en unos 20 días se inaugurará la planta en Huitzo.

También, se han intervenido 17.01 kilómetro de colectores marginales y subcolectores, así como 35 descargas interceptadas.

Al finalizar el sexenio, el presupuesto total para este rubro habrá sido de mil 161.22 millones de pesos.