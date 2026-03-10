No trabajo con imágenes:
trabajo con lo que insiste.
La forma aparece cuando algo no quiere desaparecer.
El color aparece cuando la palabra no alcanza.
El tiempo aparece cuando dejo de medirlo.
No busco representar un origen
ni explicar una identidad.
Busco sostener una continuidad:
lo que sigue moviéndose
aunque nadie lo nombre.
Pinto como quien habla antes de la guerra.
Antes del silencio.
Antes de que el cuerpo se cierre.
Lo que hago no se queda.
Viene de un lugar.
Va a quién sabe dónde.
Ahí trabajo.
Sobre la pintura
