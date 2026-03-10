Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Sobre la pintura

No trabajo con imágenes:
trabajo con lo que insiste.
La forma aparece cuando algo no quiere desaparecer.
El color aparece cuando la palabra no alcanza.
El tiempo aparece cuando dejo de medirlo.
No busco representar un origen
ni explicar una identidad.
Busco sostener una continuidad:
lo que sigue moviéndose
aunque nadie lo nombre.
Pinto como quien habla antes de la guerra.
Antes del silencio.
Antes de que el cuerpo se cierre.
Lo que hago no se queda.
Viene de un lugar.
Va a quién sabe dónde.
Ahí trabajo.

