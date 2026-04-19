Del 23 al 26 de abril, la Primera Feria del Libro Independiente Huajuapan 2026

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el objetivo de impulsar la industria editorial de proyectos independientes en el estado, se llevará a cabo la Primera Feria del Libro Independiente Huajuapan 2026, del 23 al 26 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

Esta iniciativa surge como un esfuerzo independiente orientado a fortalecer la circulación de libros, visibilizar a editoriales emergentes y generar espacios de encuentro entre autores, lectores y promotores culturales en la región Mixteca.

La feria contará con cuatro sedes principales: el Museo Regional de Huajuapan (MUREH), Casa Huaxuapan, la Biblioteca Pública Municipal “Maestro Rafael Ramírez Castañeda” y la Explanada de Libre Expresión, donde se desarrollará un programa diverso que incluye actividades literarias, artísticas y formativas.

Entre las actividades programadas destacan 8 presentaciones editoriales, la realización de 5 talleres, 1 plática magistral, así como la participación de librerías y 7 proyectos editoriales independientes, que ofrecerán al público una amplia muestra de la producción literaria contemporánea fuera de los circuitos comerciales tradicionales, así como libros usados a precios muy accesibles.

Como parte del programa artístico, se presentará el concierto “Con Sentido Oaxaqueño”, con la participación de la soprano Felipa Luna y el pianista Óscar Martínez García, una propuesta que dialoga con la riqueza cultural del estado y diversos temas internacionales dirigidos al público huajuapeño.

Asimismo, se inaugurará la exposición de artes gráficas “Nos han dado la tierra”, del artista istmeño Chente Desales, que complementa la oferta cultural de la feria al vincular literatura, música y artes visuales.

La Primera Feria del Libro Independiente Huajuapan 2026 cuenta con la coordinación general de Braulio Aguilar Orihuela y la invaluable gestión de la Dirección del Museo Regional de Huajuapan, así como al respaldo del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, a través de la Regiduría de Turismo, Cultura y Deportes.

Con esta iniciativa, Huajuapan de León se suma a los esfuerzos por fortalecer el ecosistema cultural independiente en Oaxaca, consolidándose como un punto de encuentro para la creación, difusión y reflexión en torno al libro y la lectura