IEEPCO e INE Oaxaca fortalecen coordinación institucional ante futuros procesos electorales 

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este lunes el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca llevaron a cabo una primera reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración interinstitucional.

Durante el encuentro, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, agradeció la disposición para iniciar este diálogo en la construcción de rutas con miras a los próximos procesos electorales.

Por su parte el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE, Miguel Ángel Patiño Arroyo, resaltó la importancia de iniciar con los trabajos de planeación de las actividades que se implementarían de manera conjunta, garantizando una articulación institucional eficiente.

En esta reunión participaron también las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como de los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas, el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, titulares y encargadurias de las diferentes áreas que conforman el IEEPCO.

Por parte del INE Oaxaca, asistieron la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida; el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales, el Vocal del Registro Federal de Electores, Fortino Rubén Pérez; así como el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alonso Alejos Victoria.

Con estas acciones, el IEEPCO refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las autoridades electorales, en beneficio del fortalecimiento de la vida democrática en el estado de Oaxaca.