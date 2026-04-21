Primera Feria del Libro Independiente llega a Huajuapan el 23 de abril

Las actividades no solo contemplan a escritores, también participarán talleristas, editores, artistas y promotores culturales

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con una nutrida agenda de actividades literarias, formativas y artísticas, del 23 al 26 de abril se llevará a cabo la Primera Feria del Libro Independiente Huajuapan 2026, teniendo como sedes el Museo Regional de Huajuapan (MUREH), Casa Huaxuapan, la Biblioteca Municipal “Maestro Rafael Ramírez Castañeda” y la Explanada de Libre Expresión, en imagen de portada.

El programa contempla la participación de escritores, talleristas, editores, artistas y promotores culturales como Felipa Luna, Samantha Grijalva, Ramón Licea, Salvador Sánchez, Leandro Hernández Romero, Pedro Salas Morales, Omar Fabián Rivera, Bany Solar, Chente Desales, Rodrigo Velásquez García, entre otros.

Las actividades darán inicio el jueves 23 de abril con el taller “Mochila de emergencia, discapacidad y autoprotección en caso de sismos”, impartido por Ramón Licea en el MUREH, enfocado a la prevención y atención a población vulnerable. Posteriormente, en Casa Huaxuapan, Salvador Sánchez ofrecerá la conferencia “Las bibliotecas como espacios de conocimiento y confianza”, seguida de la presentación del libro “Mujeres Periodistas Oaxaqueñas. Volumen 1”, de Leandro Hernández Romero, con comentarios de Pedro Salas Morales.

Para el viernes 24, la programación incluye la continuidad del taller de prevención en caso de sismos a cargo de Ramón Licea, así como el taller de grabado “Mirar, nombrar y grabar el territorio de Huajuapan de León en Punta Seca”, impartido por Samantha Grijalba y Chente Desales. Ese mismo día se desarrollarán talleres de escritura creativa con Omar Fabián Rivera y de narrativa con Bany Solar. En el ámbito editorial, se presentarán las obras Elvira la loca y otros cuentos, del autor huajuapeño Pedro Salas Morales, e Instrucciones para sobrevivir a un sismo, de Ramón Licea, presentado por Tania Ramírez Herrera.

El sábado 25 concentrará una de las jornadas más amplias, iniciando con el taller “Introducción para la autopublicación” a cargo de Braulio Aguilar Orihuela. Durante la tarde continuarán los talleres de grabado, escritura breve y narrativa, además de diversas presentaciones editoriales como Cuentos para Jóvenes invertebrados”, de Bany Solar, presentado por Josefina Herrera Espinoza; Mis Andanzas: Mis orígenes y Mis Andanzas: En la Política, de Rodrigo Velásquez García, con comentarios de Pedro Salas Morales; y el “Proyecto FR Editor”, a cargo de Omar Fabián Rivera. La jornada incluirá también el concierto “Con Sentido Oaxaqueño”, con la soprano Felipa Luna y el pianista Óscar Martínez García, en Casa Huaxuapan, así como la inauguración de la exposición gráfica “Nos han dado la tierra”, del artista istmeño Chente Desales en el MUREH.

Durante los cuatro días de actividades, el público podrá asistir a talleres con cuotas accesibles y eventos de entrada libre, fortaleciendo el acceso a la cultura y la formación artística en la región.

De manera paralela, se llevará a cabo la venta de libros en la Explanada de Libre Expresión, donde se ofrecerán ejemplares a precios económicos, promoviendo la lectura entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

La Primera Feria del Libro Independiente Huajuapan 2026 es una iniciativa independiente, coordinada por Braulio Aguilar Orihuela, que se llevará a cabo gracias a las gestiones de la dirección del Museo Regional de Huajuapan, L.A.V. Efraín González Flores, y del apoyo del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, a través de la Regiduría de Turismo, Educación y Cultura, Mtra. Melina Mendoza Ramírez.

Con esta iniciativa, Huajuapan de León se consolida como un espacio activo para la promoción de la literatura independiente y el desarrollo cultural en la región mixteca.