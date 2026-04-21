Con proyecto de educación ambiental, niñas oaxaqueñas ganan el Reto Pinion 2026

Las alumnas del Colegio Cumbres representarán a México en una competencia internacional a desarrollarse en Orlando, Florida

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Sofía Cruz Vidal, Ximena Alejandra Sánchez Lazo y Ximena Hernández García, alumnas del 4º año del Cumbres International School Oaxaca, han puesto en alto el nombre del estado al obtener el primer lugar en el Reto Pinion 2026, un concurso internacional que impulsa la innovación en edades tempranas con enfoque en la sustentabilidad.

Su proyecto consiste en un juego didáctico que enseña a niñas y niños la correcta separación de residuos desde una edad temprana, promoviendo una educación ambiental más completa y práctica.

Gracias a este logro, el equipo “súper niñas salvando el planeta” integrado por las tres estudiantes, representará a México en una próxima competencia internacional que se llevará a cabo en Orlando, Florida; donde presentarán su proyecto ante participantes de distintos países.

Este reconocimiento posiciona a Oaxaca como un referente en innovación educativa y reafirma el potencial de las nuevas generaciones para transformar su entorno.