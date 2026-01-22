Abrirá en el Mupo “Imágenes en Libertad” de PPL del taller Gráfica Siqueiros

La muestra estará integrada por 30 obras realizadas por personas internas del Centro Penitenciario de Villa de Etla

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) exhibirá a partir de las 16:00 horas de este viernes 23 de enero, la exposición colectiva “Imágenes en Libertad”, integrada por 30 obras realizadas por Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Las creaciones son el resultado del trabajo artístico desarrollado en el taller Gráfica Siqueiros, ubicado en el Centro Penitenciario de Villa de Etla. Este espacio es una alternativa de expresión para brindar a las personas internas un oficio que favorezca sus condiciones de vida.

En el Taller Siqueiros se ubica un texto elaborado por la socióloga y artista Ángeles Clemente, quien documenta el origen de este espacio y destaca que, a través del arte, las personas internas han encontrado una vía para expresar su identidad, narrar sus historias y transformar su entorno, así como una forma de creatividad y diálogo con la sociedad.

La exposición estará abierta al público, con acceso libre, en el Mupo, ubicado en avenida Independencia 607, Centro Histórico de la capital oaxaqueña.