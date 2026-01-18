La UABJO estrena magno mural “La historia de la Universidad en Oaxaca”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En un hecho histórico para la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca, el pasado 15 de enero entregó la totalidad del magno Mural “La historia de la Universidad en Oaxaca”

Con la participación de más de 30 artistas plásticos, coordinados por el Maestro Shinzaburo Takeda, y por iniciativa del Rector, Cristian Eder Carreño López, se llevó a cabo a lo largo de casi dos años y medio, la elaboración de un Mural de casi 300 metros de dimensión.

Este Mural consta de tres etapas, cada una de ellas instalada en los 3 niveles del edificio de Rectoría de la Universidad, cada etapa tiene un área de 99 metros cuadrados de intervención, lo que de manera conjunta nos da un mural de 296 metros cuadrados, siendo este uno de los más grandes en el Sureste Mexicano

Cada etapa, aborda la historia de nuestra Máxima casa de Estudios:

Primera etapa: Siglo XIX, rememora los orígenes y la fundación de nuestra Universidad.

Segunda etapa: Siglo XX, expresa el quehacer universitario del siglo pasado y su circunstancia.

Tercera etapa: Siglo XXI, invita a la revaloración de nuestra cultura y a la celebración de en la Universidad.

Es de esta manera como el lema de Ciencia Arte Libertad, de nuestra Universidad, se refleja en la realidad, este Mural condensa de una forma prodigiosa y equilibrada el talento de varias generaciones de artistas que han pasado por las aulas de esta Universidad.

Un merecido reconocimiento a cada artista que a través de su talento, plasmó esta gran historia.

Fidel Blas Bustamante, Vianey Acevedo, Fercho García, Itzel Nicolás, Eréndira Frida, Erandi Sánchez Rosas, Levi Sánchez López, Itandehui López Curiel, Alfredo Isaí Gómez Pérez, Mayra Cruz, Cristopher Díaz, Haydée Nucamendi, José Cruz, Montserrat Steck, Dan Zúñiga, Siboney García Santos y Elena Janez, Moisés García Nava, Ximen Rivera Sánchez, Francisco Eduardo Mendoza Castro, Pablo Gómez, Deni Díaz Díaz, Joyce Juárez, Celeste Santiago, Zabdi Judith Rosas Torres, Luis Arturo Cervantes, Yamileth Asilhem, Nicole Ceballos Zárate, Gabriel Villanueva, Jorge Luis Martínez y Yescka, Mercedes López, Rosendo Pinacho, Ixrael Montes, Montserrat Steck, Dan Zúñiga, Pablo Gómez y Enrique Loortz.