Presentan el taller de canto infantil “Gorriones Cantores Oaxaqueños” en Xoxocotlán



OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el objetivo de fomentar el amor por la música, fortalecer las habilidades vocales y acercar a la niñez al patrimonio sonoro del estado, se anunció el inicio del taller de canto infantil “Gorriones Cantores Oaxaqueños”, dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años de edad, el cual se llevará a cabo todos los sábados de febrero de 2026, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en la Biblioteca Comunitaria Bloss, ubicada en Av. Fresnos 401, Colonia Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

El taller estará enfocado en la enseñanza básica del canto y la lectura del pentagrama, así como en el aprendizaje de una técnica vocal correcta, a través de un repertorio de música tradicional oaxaqueña. La propuesta busca no solo desarrollar habilidades musicales, sino también fortalecer la identidad cultural, la expresión artística y la confianza de las y los participantes.

“Gorriones Cantores Oaxaqueños” será impartido por la soprano oaxaqueña Felipa Luna, titulada de la Licenciatura de Música de la UABJO, con más de una década de experiencia como intérprete, docente y promotora cultural. Su trayectoria combina la formación académica, la práctica escénica en recintos emblemáticos del estado y un trabajo pedagógico cercano y sensible con niñas y niños, lo que garantiza un proceso de aprendizaje accesible, formativo y de calidad.

Como cierre del taller, se realizará una presentación de resultados abierta al público, que tendrá lugar en la Biblioteca General Universitaria de la UABJO, donde las y los participantes mostrarán lo aprendido durante las sesiones. La cuota de recuperación es de 500 pesos por persona. Con esta iniciativa, se reafirma el compromiso con la formación artística infantil y la preservación de la música oaxaqueña desde edades tempranas.