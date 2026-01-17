IEEPCO avanza rumbo a la Jornada de Revocación de Mandato

OAXACA. Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Con la recepción de la tinta indeleble y de las listas nominales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) avanza en tiempo y forma en la organización de la Jornada de Revocación de Mandato, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero en todo el estado de Oaxaca.

Las listas nominales proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en la ciudad de México, fueron trasladadas a las instalaciones del IEEPCO bajo la observancia de la Oficialía Electoral y al igual que la tinta indeleble, son fundamentales para el correcto desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana.

En la recepción de los materiales estuvieron presentes el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas y el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, así como personal de la Oficialía Electoral del IEEPCO quien da fe de estos actos.

La Jornada de Revocación de Mandato se realizará el próximo domingo 25 de enero, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, permitiendo a la ciudadanía oaxaqueña ejercer su derecho a opinar acerca de la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine el periodo?.

Este ejercicio democrático se desarrollará en todo el territorio estatal, bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia.

El IEEPCO invita a la ciudadanía a participar de manera informada y mantenerse atenta a sus plataformas institucionales, ya que conforme al calendario de organización, el próximo 20 de enero se realizará la publicación de la ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla (MDC).

Con lo anterior, el Instituto refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en Oaxaca