Reúnen en un volumen 90 obras de mujeres artistas de México desde el siglo XVIII a la actualidad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Volver la mirada hacia las mujeres que han influenciado de manera decisiva el arte en México es el propósito del libro “90 obras de mujeres artistas en México. 90 años del Instituto de Investigaciones Estéticas”, publicado recientemente en el marco del nonagésimo aniversario del IIE en 2025.

Con una mirada doble hacia el pasado y el presente, Angélica Velázquez y Riánsares Lozano, coordinadoras e investigadoras del IIE, realizan un recorrido de noventa obras de artistas mujeres en México desde el siglo XVIII hasta la actualidad y dialogan con la tradición de las historiadoras feministas al pensar las expresiones artísticas desde su potencia transformadora y desde la posibilidad de construir otras genealogías, más plurales y críticas, de nuestra historia visual.

En 1971, Linda Nochlin escribió un texto fundamental para la teoría y la historia del arte. Desde el propio título avanzaba una pregunta tan recurrente como problemática: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. Con esta interpelación retórica, la autora advertía de ese “error” o trampa histórica que nos hacía pensar que el arte es, siempre, la traducción visual y creativa de las vidas y las emociones de sus genios creadores.

Por ello además de festejar, este volumen se inserta en el camino de lucha de aquellas historiadoras del arte feminista, nacionales e internacionales que, con sus investigaciones, sus análisis y sus inquietudes críticas nos hicieron entender la importancia de contar por nosotras mismas.

Es una manera de rendirles homenaje como un acto de integridad y justicia ya que se presenta la fuerza con que estas artistas excepcionales y sus obras han enriquecido la cultura mexicana.

Como en cualquier otro proceso de selección, han quedado fuera los nombres de muchas artistas; el interés es proponer un conjunto de obras variadas desde el punto de vista cronológico, temático y material donde, además, la categoría de “mujer” evidencie la necesidad de ser pensada en toda su diversidad, más allá de recortes esencialistas o de pretensiones homogeneizadoras

Los textos reunidos en esta publicación se suman a todos esos esfuerzos encaminados a asegurar un futuro en el que más generaciones universitarias puedan seguir generando historias del arte cada vez más incluyentes, paritarias y plurales; y confirman, además, que la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio donde la reflexión se sostiene en el diálogo, la creatividad y el rigor académico.