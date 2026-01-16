IEEPCO invita  al 2o Foro sobre la Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) realizará este domingo 18 de enero, a las 18:00 horas, a través de sus redes sociales institucionales, el Segundo Foro de Discusión sobre la Revocación de Mandato, como parte de las acciones para fomentar la participación ciudadana y el diálogo en torno a este ejercicio de democracia participativa.

En este foro participarán como panelistas a favor de la Revocación de Mandato María Guadalupe Blanco Méndez y Ángel Disraeli Cruz Gutiérrez, este último en sustitución de Isidoro Yescas Martínez. Por su parte, las posturas en contra de la revocación del mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado estarán representadas por Sara Zenaida Clavel Guzmán y Marco Antonio Baños Avendaño.

Este segundo espacio de participación ciudadana estará moderado por Julieta Lujambio y tiene como objetivo promover la participación informada de la ciudadanía mediante la exposición de información, argumentos y reflexiones que contribuyan a un debate plural, equitativo e informado, permitiendo conocer las distintas posturas en torno a la Revocación de Mandato.

El foro se desarrollará en dos segmentos de preguntas y respuestas, así como en un espacio adicional destinado a la presentación de conclusiones, en relación con la Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022–2028, cuya jornada se llevará a cabo el domingo 25 de enero.

La ciudadanía podrá seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas YouTube, Facebook y X del IEEPCO, así como mediante más de 38 medios electrónicos aliados. La transmisión contará con difusión en español y en las lenguas zapoteca, mixteca, mixe y mazateca, además de interpretación en Lengua de Señas Mexicana, garantizando la accesibilidad y el derecho a la información.

El IEEPCO reitera su compromiso con la promoción de la participación ciudadana, la inclusión y el fortalecimiento de la vida democrática en el estado de Oaxaca e invita a la ciudadanía a seguir este Foro.