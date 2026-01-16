Víctor Mortales lleva lenguaje a Los Ángeles

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este sábado 17 de enero a las 3:00 PM, el artista visual Víctor Mortales inaugurará su exposición individual «Language is a place» en la Galería Mike Kelley del Beyond Baroque Literary Arts Center en Venice, California. Esta muestra es su primera presentación individual en el extranjero.

La exposición se sitúa en la intersección entre la literatura y las artes visuales, preguntándose cómo el lenguaje actúa simultáneamente como un puente y un abismo entre el pensamiento y la experiencia vivida. Inspirado por publicaciones que exploran el lenguaje a través de culturas, Mortales traduce el texto en textura, utilizando lana, algodón y otros materiales para transformar frases escritas en formas visuales y táctiles.

El núcleo conceptual de la muestra gira en torno a la idea de atravesar. Un elemento central es la tela de mosquitero que funciona como una metáfora material para marcar espacios: una pared sutil entre el exterior y el interior, la seguridad y el peligro. Esta malla, que permite el paso de la mirada y la luz, encarna los conceptos de límite, porosidad y movimiento. La propuesta invita a reflexionar sobre cómo nos movemos entre estos espacios conceptuales y cómo esa transacción afecta nuestra percepción de vulnerabilidad.

Así «Language is a Place es una propuesta que vive en la intersección de la literatura y el arte visual. Invita al espectador a experimentar el lenguaje no solo como un sistema de signos, sino como un entorno sensorial. Las obras de Mortales —tejidos, máscaras bordadas— crean un paisaje abstracto donde las palabras se convierten en umbrales físicos, preguntándonos qué significa habitar y recorrer los espacios que el lenguaje define para nosotros.»

La muestra incluirá un performance que se presentará el 17 de febrero y la exposición estará en exhibición hasta el 7 de marzo de 2026. De la misma manera durante su estancia en California el artista realizará una residencia artística en Art Division, en el barrio de Rampart en el centro de Los Ángeles del 20 de enero al 10 de febrero.

Acerca del artista:

Víctor Mortales (Oaxaca, 1985) es un artista visual con formación en lingüística. Es docente de la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su práctica multidisciplinaria (fotografía, dibujo, video, textiles, acción) investiga las fronteras porosas entre la palabra, el cuerpo y el espacio. Se ha formado en instituciones como la Academia de San Carlos (UNAM), el International Center of Photography (NYC) y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa). Ha exhibido su trabajo colectivamente en espacios como el Museo de la Cancillería (Ciudad de México), la Biblioteca Nacional de México (UNAM) , ) y el Museo de Arte Moderno de Salvador (Brasil).

Acerca de Beyond Baroque:

Beyond Baroque Literary Arts Center es una fundación cultural histórica ubicada en Venice, California, dedicada a la exploración de la palabra escrita y hablada en todas sus formas. Dentro de sus espacios se encuentra la Galería Mike Kelley, un homenaje al influyente artista conceptual de Los Ángeles, que presenta obras visuales que dialogan críticamente con la literatura y la poesía, fomentando un cruce vital entre disciplinas.