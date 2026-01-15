Expone el AGEO “Entre correspondencias y escombros. El sismo de 1931 en Oaxaca”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) presenta la exposición digital “Entre correspondencias y escombros. El sismo de 1931 en Oaxaca”, que reúne documentos históricos y material fotográfico que dan cuenta del impacto de este terremoto en la memoria histórica de la entidad.

La exposición consta de 57 piezas y está integrada por 20 fotografías pertenecientes a la Fundación Bustamante Vasconcelos, 16 imágenes de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, así como 17 documentos históricos y cuatro fotografías del AGEO.

Las fotografías que acompañan a los documentos registran los daños ocasionados por el sismo, en las que es posible apreciar e identificar afectaciones visibles en diversos inmuebles y espacios urbanos.

Este acontecimiento sísmico marcó un punto de inflexión en las formas de pensamiento y en los criterios de planificación y construcción, lo que sugiere un seguimiento posterior en los procesos constructivos de distintos edificios como respuesta a la experiencia del desastre.

La muestra se encuentra disponible en la plataforma digital WIX, a través de la siguiente liga: https://archivohistoricode9.wixsite.com/sismo-oaxaca-1931/ageo.