El IEEPCO traslada  papeletas de Revocación de Mandato a los 25 Consejos Distritales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Esta mañana, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, dieron el banderazo de salida a 3,132,592 (tres millones ciento treinta y dos mil quinientos noventa y dos) papeletas, las cuales serán distribuidas en los 25 Consejos Distritales del estado para la jornada de Revocación de Mandato, a celebrarse el próximo domingo 25 de enero.

Un día antes, consejerías electorales supervisaron el traslado de las papeletas desde Talleres Gráficos de México hasta la bodega central del IEEPCO, mediante un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Oficialía Electoral, con el objetivo de garantizar la seguridad y custodia del material electoral.

Con estas acciones, el IEEPCO garantiza que el proceso se desarrolle en tiempo y forma, bajo estrictas medidas de seguridad que brindan certeza y legalidad al ejercicio democrático.

Asimismo, se avanza de manera puntual en cada una de las etapas del proceso para que, durante la jornada del próximo domingo 25 de enero, la ciudadanía oaxaqueña pueda ejercer su derecho a decidir en este ejercicio inédito de participación ciudadana que representa la Revocación de Mandato.

Estas actividades contaron con la presencia de la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García y Ana María Márquez Andrés; el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas; así como el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General y la contralora general del Instituto, Rosa Elia Vasquez Flores.

Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), asistieron el vocal ejecutivo de la Junta Local, Martín Martínez Cortazar, y la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida.