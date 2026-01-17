El IEEPCO a través de la Comisión de Quejas y Denuncias ordena retirar propaganda irregular

La Comisión exhortó a las personas responsables de difundir dicha propaganda a respetar etapas y tiempos establecidos en el calendario electoral, así como la normatividad en la materia.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este viernes, en sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó medidas cautelares para ordenar el retiro inmediato de propaganda irregular relativa al procedimiento de Revocación de Mandato.

Asimismo, la Comisión exhortó a las personas responsables de difundir dicha propaganda a respetar las etapas y los tiempos establecidos en el calendario electoral aprobado por el Consejo General del IEEPCO, así como la normatividad en la materia.

Estas acciones tienen como finalidad proteger los principios que rigen la función del Instituto durante el Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al periodo 2022–2028.

Es importante señalar que la Comisión de Quejas y Denuncias inició estas acciones de oficio, luego de emitir un Acuerdo de Desahogo de Diligencias de Verificación, mediante el cual se realizaron recorridos para comprobar la existencia de propaganda relacionada con el Proceso de Revocación de Mandato distinta a la autorizada por las autoridades electorales.

Como resultado de estas verificaciones, y con base en las actas levantadas por los consejos distritales, se confirmó la presencia de propaganda colocada en espectaculares, bardas y lonas. En dicho material se observa la imagen del Ejecutivo Estatal, así como mensajes relacionados con la continuidad de programas sociales y de un proyecto político, lo que dio origen a la adopción del acuerdo.

La sesión virtual contó con la participación del consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Manuel Cortés Muriedas, así como de las consejeras electorales Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas. También estuvo presente la secretaria técnica, Luisa Anahí Galindo Velazco.