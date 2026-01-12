Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Saudade de Zagreo Yaco

A Eduardo Ismael Salud Salud

MANUEL COLINA

Ni culpables ni razones.

Ni los amigos, ni la familia,

ni los amores, ni el Estado

que tantas veces te falló,

ni la medicina, ni tú mismo.

Acaso Dios o el destino

que no te dieron un hígado

a la altura de tu corazón.

Ciertamente la fragilidad

de lo frágil, de lo irreversible

la irreversibilidad, el misterio

que siempre se guarda para sí

la claridad y el sosiego.

Ninguna explicación colma

la presencia que ya no habitas.

Te adelantas a lo desconocido.

Allá vamos también.

