IEEPCO realiza el primer Foro de Discusión sobre la Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo este domingo el primer Foro de Discusión sobre la Revocación de Mandato, un ejercicio democrático en el que se presentaron argumentos a favor y en contra de la revocación del cargo de la persona titular de la gubernatura del estado de Oaxaca.

Durante el primer segmento del foro, las personas panelistas expusieron su postura respecto a la importancia del mecanismo de Revocación de Mandato como instrumento de participación ciudadana. Posteriormente, cada panelista presentó tres razones para sustentar su posición, ya fuera a favor de la revocación del mandato o en defensa de la continuidad en el cargo.

En la etapa final, las y los cuatro panelistas compartieron sus conclusiones y coincidieron en invitar a la ciudadanía a participar en la jornada de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero, mediante la emisión de su voto.

En este primer foro participaron como panelistas a favor de la Revocación de Mandato Pablo Antonio José y Guadalupe Martínez Pérez, mientras que las posturas en contra de que se revoque el mandato a la persona titular de la gubernatura estuvieron representadas por Carlos Javier Sorroza Polo y Valeria García López.

La transmisión se realizó en vivo a través de las plataformas YouTube, Facebook y X del IEEPCO, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), además de más de 35 medios electrónicos aliados. Asimismo, contó con difusión en español y en las lenguas zapoteco, mixteco, mixe y mazateco, además de interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

Este primer Foro de Discusión estuvo bajo la moderación de la periodista oaxaqueña Lupita Thomas, quien condujo el intercambio de ideas de manera ordenada y equilibrada, e invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión del segundo foro, que se realizará el domingo 18 de enero, a las 18:00 horas.

A esta actividad asistieron la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas. Asimismo, estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y la contralora general del Instituto, Rosa Elia Vásquez Flores.

Por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), asistieron el vocal ejecutivo de la Junta Local, Martín Martínez Cortazar; la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida, y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alonso Alejos Victoria. También se contó con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Oaxaca; Iván García López y otras autoridades electorales.