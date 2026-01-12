Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Parque Nacional Lagunas de Chacahua, tesoro natural en la Costa

En este sitio sus visitantes pueden realizar paseos en lancha, degustar la gastronomía local y apreciar la bioluminiscencia

    Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) destacó que el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, ubicado en la región Costa, ofrece a sus visitantes diversas experiencias para conectar con la naturaleza y aventura, a través de sus playas y manglares exuberantes.

    Detalló que, en esta zona perteneciente al municipio de la Villa de Tututepec, es posible observar maravillas naturales y culturales mediante paseos en lancha; además se puede degustar la gastronomía local y realizar recorridos nocturnos por la laguna para apreciar la bioluminiscencia.

    Este parque recibió en 1937 la declaratoria como un Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional, y en 2008, fue reconocido como Sitio Ramsar por su importancia internacional como humedal, distinciones que reflejan su extensión de más de 14 mil 800 hectáreas integradas por humedales, sistemas de lagunas, selvas y dunas.

    Su valor para el equilibrio natural es incalculable pues es fuente de alimento, zona de desove, área de crecimiento y ruta migratoria para muchas especies de peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos; algunos endémicos.

    Asimismo, en sus humedales están enraizadas las cuatro especies de manglar registradas en México: rojo, negro, blanco y botoncillo; que sostienen la vida del ecosistema, capturan y almacenan grandes cantidades de carbono y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.

