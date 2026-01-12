Parque Nacional Lagunas de Chacahua, tesoro natural en la Costa

En este sitio sus visitantes pueden realizar paseos en lancha, degustar la gastronomía local y apreciar la bioluminiscencia

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) destacó que el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, ubicado en la región Costa, ofrece a sus visitantes diversas experiencias para conectar con la naturaleza y aventura, a través de sus playas y manglares exuberantes.

Detalló que, en esta zona perteneciente al municipio de la Villa de Tututepec, es posible observar maravillas naturales y culturales mediante paseos en lancha; además se puede degustar la gastronomía local y realizar recorridos nocturnos por la laguna para apreciar la bioluminiscencia.

Este parque recibió en 1937 la declaratoria como un Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional, y en 2008, fue reconocido como Sitio Ramsar por su importancia internacional como humedal, distinciones que reflejan su extensión de más de 14 mil 800 hectáreas integradas por humedales, sistemas de lagunas, selvas y dunas.

Su valor para el equilibrio natural es incalculable pues es fuente de alimento, zona de desove, área de crecimiento y ruta migratoria para muchas especies de peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos; algunos endémicos.

Asimismo, en sus humedales están enraizadas las cuatro especies de manglar registradas en México: rojo, negro, blanco y botoncillo; que sostienen la vida del ecosistema, capturan y almacenan grandes cantidades de carbono y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.