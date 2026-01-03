Lalo Salud

Uno
Los jóvenes poetas van a Mitla para preguntar con las piedras
dónde estará
la poesía.
Dos
Yo no sé nada de poesía, solo sé de jóvenes que por la noche oscura toman autos veloces para llegar a Mitla.
Tres
La carretera 190 resulta bella, enamora, bien lo sabes, despide ese fulgor de tierra divinizada desde hace siglos (¿Lo recuerdas? Es la que te trajo de Tequis).
Cuatro
Para mí que ese cielo nocturno es la poesía, en carretera si quien conduce se decide a levantar la mirada contempla escenas de la lucha entre Cocijo y la serpiente de fuego.
Cinco
Está noche me preguntó si esa antigua batalla será la poesía.
Seis
Esta noche me entero que vas al volante, Lalo, que el dios Cocijo
te haga ligero el camino a Mitla.