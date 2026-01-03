Lalo Salud

Uno

Los jóvenes poetas van a Mitla para preguntar con las piedras

dónde estará

la poesía.

Dos

Yo no sé nada de poesía, solo sé de jóvenes que por la noche oscura toman autos veloces para llegar a Mitla.

Tres

La carretera 190 resulta bella, enamora, bien lo sabes, despide ese fulgor de tierra divinizada desde hace siglos (¿Lo recuerdas? Es la que te trajo de Tequis).

Cuatro

Para mí que ese cielo nocturno es la poesía, en carretera si quien conduce se decide a levantar la mirada contempla escenas de la lucha entre Cocijo y la serpiente de fuego.

Cinco

Está noche me preguntó si esa antigua batalla será la poesía.

Seis

Esta noche me entero que vas al volante, Lalo, que el dios Cocijo

te haga ligero el camino a Mitla.