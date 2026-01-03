Cierra el 9 de enero convocatoria para elección de imagen de la Guelaguetza 2026

Las propuestas deben entregarse antes de las 15:00 horas, acompañadas por el formato de registro debidamente rellenado

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informa que el próximo viernes 9 de enero, es la fecha límite para la recepción de obras que participarán en el concurso estatal para seleccionar la imagen oficial de Julio, Mes de la Guelaguetza 2026.

De acuerdo con la convocatoria oficial, podrán participar personas mayores de 18 años, nacidas en Oaxaca, presentando obras originales e inéditas bajo la temática “Guelaguetza 2026. Fiesta de los Lunes del Cerro”.

El objetivo de este certamen es reunir pinturas que expresen y difundan la riqueza cultural del estado, representada en la máxima celebración de las y los oaxaqueños.

Cada participante podrá registrar una sola propuesta reflejando las manifestaciones culturales, artísticas, folclóricas, gastronómicas, dancísticas y tradicionales de las ocho regiones, así como de las 16 culturas originarias y del pueblo afromexicano.

Los trabajos deberán entregarse antes de las 15:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Turismo ubicadas en avenida Benito Juárez número 703, colonia Centro, de la capital del estado; acompañados por el formato de registro debidamente rellenado, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/kAWB.