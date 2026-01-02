Evalúan autoridades ambientales daños en Árbol Notable de la Capilla de Belén

Luego de registrarse un incendio al pie del ejemplar, en los próximos días se realizará un diagnóstico más profundo mediante tomografía sónica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).– Personal técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), evaluaron los daños en el Árbol Notable de la Capilla de Belén (AHNE-021), ubicado en el Paseo Juárez “El Llano”, luego de registrarse un incendio al pie del ejemplar.

De esta manera, se constató que el Higo del Valle (Ficus carica), presenta daños en la parte superficial del sistema radicular, así como evidencia de quema en el interior del tronco número dos, aproximadamente a tres metros sobre el nivel del suelo.

El tronco número uno no presenta daños aparentes; sin embargo, se mantiene bajo observación. Asimismo, no se detectaron afectaciones visibles en la parte aérea del árbol.

A fin de tener un dictamen técnico más robusto, en los próximos días se llevará a cabo un diagnóstico más profundo mediante tomografía sónica.

En estas acciones que derivaron en el levantamiento del Acta Circunstanciada de Hechos correspondiente, se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión Hídrica, así como Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, para delimitar una zona de seguridad alrededor del ejemplar y evitar riesgos a la población. El Higo de la Capilla de Belén fue declarado Árbol Notable el 5 de diciembre de 2019 y es uno de los 41 que cuenta con este título en el estado. Acorde a relatos históricos, el árbol fue sembrado por el General José María Morelos durante su estancia en Oaxaca, de donde partió en febrero de 1813