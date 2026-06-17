Oaxaca, líder en servicios turísticos comunitarios del país

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como resultado de esfuerzo, dedicación y voluntad en prepararse para ofrecer servicios de calidad a sus comunidades, el Gobernador Salomón Jara Cruz y la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Mendoza encabezaron la entrega de 206 distintivos a prestadoras y prestadores de servicios turísticos comunitarios locales y nacionales.

En las instalaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), el Mandatario estatal recalcó que este día es muy importante para quienes concluyen exitosamente sus procesos de capacitación y certificación, ya que fortalecen la calidad, competitividad y sustentabilidad de la oferta turística comunitaria de Oaxaca; entidad que cuenta con el mayor número de estos distintivos en México con 88.

“Estos reconocimientos son muestra de la confianza en su capacidad, talento y potencial de sus comunidades para convertirse en referentes del turismo sustentable y comunitario. Cada certificación que hoy se entrega abre nuevas oportunidades para atraer visitantes, generar ingresos, crear empleos y fortalecer el desarrollo regional. Esto se traduce en mejores condiciones para las familias y futuras generaciones”, resaltó.

En tanto, Rodríguez Mendoza reconoció este acto como una cadena de prosperidad, donde todas y todos están incluidos y que hoy tiene nombre y apellido y se llama turismo comunitario.

Por su parte, el director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López destacó que la entrega de estos documentos representa una nueva visión de desarrollo nacional, donde los pueblos puedan compartir y preservar la enorme riqueza natural, cultural e histórica del país.

Por otro lado, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza indicó que Oaxaca tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en la potencia mundial del turismo comunitario, desde sus Pueblos Mancomunados hasta su gastronomía y riqueza ancestral.

Para finalizar, la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco comunicó que la actual administración trabaja en una iniciativa para la reforma de la Ley de Turismo, donde se incluya sin excepción al turismo comunitario como pieza fundamental de la transformación, siendo la entidad oaxaqueña la primera del país en realizar este tipo de propuestas.

En este marco, también se entregaron 25 credenciales a personas guías de turistas.