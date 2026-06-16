Realiza IEEPCO panel y presenta materiales de consulta sobre elecciones municipales en SNI

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo este lunes el Panel y Presentación de Materiales de Consulta sobre Elecciones Municipales en Sistemas Normativos Indígenas, un espacio de reflexión y análisis orientado a fortalecer el conocimiento, la difusión y la comprensión de los procesos electivos que se desarrollan en los municipios que eligen a sus autoridades mediante sus propios sistemas normativos.

Durante el acto inaugural, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, refirió la necesidad de abrir un diálogo sobre la importancia de generar información pública accesible que contribuya a visibilizar formas de gobierno y mecanismos de elección que durante mucho tiempo permanecieron fuera de las estadísticas, los diagnósticos y las narrativas institucionales tradicionales y presentar herramientas concretas de consulta ciudadana que permitan acercar esa información a las comunidades, a la academia, a las instituciones y a la sociedad en general.

Al dar la bienvenida, el director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Pacífico Sur, Salvador Aquino Centeno, resaltó la importancia de documentar y difundir información institucional para ponerla al alcance de la ciudadanía interesada en estos procesos.

El panel fue moderado por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Carolina María Vásquez García, y contó con la participación de destacadas personalidades de los ámbitos electoral, jurisdiccional, académico y de derechos humanos: el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Manuel Chávez López; la consejera electoral del IEEPCO, Zaira Alhelí Hipólito López; el director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Leonel Juan Martínez y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco Javier Ac Ordóñez.

Como parte de las actividades, se realizó la presentación técnica de los materiales de consulta sobre los municipios que eligen a sus autoridades mediante Sistemas Normativos Indígenas. La exposición estuvo a cargo de la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; del encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación, Pedro Francisco Celis Mendoza; y del responsable de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Donato Martínez Martínez.

Durante el diálogo, las personas participantes analizaron la relevancia de contar con información estadística pública y herramientas de consulta ciudadana que permitan comprender mejor la dinámica de las elecciones municipales bajo Sistemas Normativos Indígenas, así como su contribución al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Asimismo, se abordó el papel que desempeña la información estadística en la promoción y protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, desde una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y pluralismo jurídico.

Las intervenciones también permitieron reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los organismos electorales para generar información útil, accesible y culturalmente pertinente, así como sobre la importancia de la colaboración interinstitucional entre autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales para fortalecer la resolución de controversias con enfoque intercultural y de derechos humanos.

Las y los panelistas coincidieron en que la construcción, sistematización y difusión de información sobre las elecciones municipales realizadas mediante Sistemas Normativos Indígenas contribuyen significativamente al fortalecimiento de los valores democráticos, la participación ciudadana y la garantía de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En este encuentro también estuvieron presentes las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, así como el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas. De igual forma, asistieron el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, Freddie Aguilar Aguilar; representantes de partidos políticos; la contralora general del Instituto, Rosa Elia Vásquez Flores; además de personas titulares y encargadas de las distintas áreas que integran el organismo electoral.

Por parte del INE en Oaxaca acudieron el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño Arroyo; la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida; el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales; y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alonso Alejos Victoria, así como personal de diversas áreas de la institución.

También asistieron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Sandra Pérez Cruz; las magistradas Gloria Ángeles Cruz López y Fátima Susana Toledo Gonzaga; y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López.

Asimismo, estuvieron presentes la investigadora de la Unidad Pacífico Sur del CIESAS, Margarita Dalton Palomo; el presidente municipal de Reyes Etla, Margarito Sánchez Núñez; el presidente municipal de San Baltazar Chichicápam, René Mendoza Pérez; el suplente de la Presidencia Municipal de San Mateo Yoloxochitlán, Inocente Contreras Canseco; y la presidenta del Órgano de Seguimiento de la Consulta Indígena, Raquel Díaz Gutiérrez.

Este panel se transmitió con interpretación simultánea en zapoteco de San Miguel del Valle, mixteco de Santiago Tlazoyaltepec y mixe de San Miguel Quetzaltepec.