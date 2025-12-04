«No olvidarnos de nosotras mismas», reto de las redes Mujeres Constructoras de Paz

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Debido a sus múltiples tareas, tanto domésticas como de trabajo remunerado, las mujeres suelen olvidarse de sí mimas. El mayor reto de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) es precisamente el de brindar un espacio, un refugio, donde ellas se capaciten, reflexionen, realicen propuestas y las lleven a la práctica, propiciando así una cultura de respeto a sus derechos para erradicar la violencia doméstica.

Así resume Karina Barón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el objetivo de las Redes MUCPAZ, programa puesto en marcha hace tres años por este organismo, a cargo del Centro Estatal de Prevención. A la fecha, se ha logrado la creación de 300 redes en 111 municipios de las ocho regiones del estado, con un total de 7 mil 33 mujeres activistas en pro de una vida libre de violencia.

Karina Barón sostiene que la violencia más recurrente en Oaxaca es la que se vive al interior de las familias, donde las mujeres suelen llevar la peor parte. Existe la violencia física y psicológica, pero también la violencia económica cuando la pareja incumple con su aportación para la manutención de hijos e hijas, o el condicionamiento de la misma.

¿Y quiénes mejor para identificar tales problema y proponer caminos de solución que las propias mujeres?

Tercer Encuentro de Redes de Mujeres Constructoras de Paz

Por tercer año consecutivo, el martes 2 de diciembre se realizó el Tercer Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz, en el Centro Cultural y de Convenciones, donde acudieron aproximadamente 2 mil integrantes de las mencionadas Redes, provenientes de las ocho regiones de Oaxaca.

Fueron recibidas con un desayuno, música y un kit con una playera morada conmemorativa del Encuentro.

Posteriormente, el gobernador Salomón Jara Cruz inauguró el programa de conferencias y mesas de trabajo con temas como autonomía económica, prevención de la violencia familiar, Construcción de paz y buen vivir, Liderazgo y participación política comunitaria, personas con discapacidad y derechos humanos, el Ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y derechos de niñas, niños y adolescentes y entorno protectores contra las violencias.

La conferencia magistral abordó el tema «Participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en los espacios comunitarios de toma de decisiones», a cargo de Mijane Jiménez Salinas, Directora de Enlace con Autoridades Comunitarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El reto: trabajar por el pleno respeto a los derechos de las mujeres

«Regresan contentas a sus comunidades, disfrutan mucho el Encuentro porque es para ellas; conocen a más compañeras de la Redes en otras regiones, ahora me dicen que hagamos un Encuentro de dos días. Cada vez nos ponemos más retos», expresa Karina Barón Ortiz luego de clausurar y desear buen retorno a las participantes del Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de paz.

«Y regresan con el compromiso de trabajar con sus hijas e hijos para lograr una educación de pleno respeto a los derechos de las mujeres para erradicar la violencia. También se llevan otro compromiso, animar a mujeres de sus municipios cercanos para que formen su Red MUCPAZ, porque si bien somos más de 7 mil mujeres, hay municipios que tienen varias Redes, pero nos faltan más de 400, qué bueno sería tener al menos una red en cada municipio», comenta la titular del SESESP quien afirma que como mujer tiene el deber de poner un énfasis particular en acciones para la prevención de la violencia hacia ellas.

«A través de las Redes de MUCPAZ buscamos no olvidarnos de nosotras mismas. Porque eso pasa debido la rapidez con que vivimos el día a día: nos olvidamos de nosotras. Así que cuando asisten a este Encuentro cada año, ellas encuentran un evento especialmente organizado para ellas. Es una experiencia que las marca y anima a mejorar su vida propia, la de su familia, y la de su comunidad».

«Invito a las mujeres de todo el estado a conformar sus Redes MUCPAZ, con el apoyo de Centro Estatal de Prevención. Hagamos un diagnóstico y luego un plan de trabajo de seguridad con el acompañamiento del Secretariado. Busquen nuestra página y nuestra redes sociales», exhorta Karina Barón.