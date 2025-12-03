Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Efemérides culturales de diciembre #LaTercaMemoria

02 de diciembre de 1921, nace en San Juan Cacahuatepec, costa de Oaxaca, el compositor Álvaro Carrillo Alarcón, autor de decenas de canciones románticas y chilenas regionales que son parte del paisaje sonoro oaxaqueño que ha trascendido fronteras.

