Efemérides culturales de diciembre #LaTercaMemoria

02 de diciembre de 1921, nace en San Juan Cacahuatepec, costa de Oaxaca, el compositor Álvaro Carrillo Alarcón, autor de decenas de canciones románticas y chilenas regionales que son parte del paisaje sonoro oaxaqueño que ha trascendido fronteras.
