Contra la gentrificación

Una exmonja de California vive en mi barrio

A veces

sin motivo

ríe

No le gusta la música

no baila

Saluda entre gentil y agresiva:

Hola, ¿cómo estás?

Con su acento extranjero dice tlayuda

Dengue chinkunguya

A veces también, acaricia a la gata Catalina

Cuando llega a casa me mira como si viera

a un negro del África

Las aves de Oruk

Las fichas tienen que ver con los humedales, intuyo que en un principio tomamos el ejemplo de las huellas para fijar nuestra memoria. Pongo los nombres: garzas, ibis, águilas y halcones. De algún sitio trajimos la forma, quizá de los sueños. Y en este hecho, trasladar el efecto de la marca sobre el limo, alguien dijo sí, así. Y esa fue el inicio de las letras.

La ciudad de la zozobra

Ciudad que muere de sed

Y pinta

Salsa de tortilla quemada, mi ciudad

-corazoncito triste

arroyo seco

cazuela de los rescoldos

piquito de oro

Punta del guaje -león de yeso descarapelado que vigila El Llano

Paseo Juárez

caballito triste

esperanza muerta

cabellito lacio

callecita oscura

Y pinta