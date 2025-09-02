Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Contra la gentrificación

Una exmonja de California vive en mi barrio

A veces          

sin motivo                  

ríe

No le gusta la música            

no baila

Saluda entre gentil y agresiva:          

Hola, ¿cómo estás?

Con su acento extranjero dice tlayuda

Dengue           chinkunguya

A veces también, acaricia a la gata Catalina

Cuando llega a casa me mira como si viera

a un negro del África

Las aves de Oruk

Las fichas tienen que ver con los humedales, intuyo que en un principio tomamos el ejemplo de las huellas para fijar nuestra memoria. Pongo los nombres: garzas, ibis, águilas y halcones. De algún sitio trajimos la forma, quizá de los sueños. Y en este hecho, trasladar el efecto de la marca sobre el limo, alguien dijo sí, así. Y esa fue el inicio de las letras.

La ciudad de la zozobra

Ciudad que muere de sed

Y pinta

Salsa de tortilla quemada, mi ciudad

-corazoncito triste

arroyo seco

cazuela de los rescoldos

piquito de oro

Punta del guaje -león de yeso descarapelado que vigila El Llano

Paseo Juárez

caballito triste

esperanza muerta

cabellito lacio 

callecita oscura

Y pinta

