Contra la gentrificación

Una exmonja de California vive en mi barrio
A veces
sin motivo
ríe
No le gusta la música
no baila
Saluda entre gentil y agresiva:
Hola, ¿cómo estás?
Con su acento extranjero dice tlayuda
Dengue chinkunguya
A veces también, acaricia a la gata Catalina
Cuando llega a casa me mira como si viera
a un negro del África
Las aves de Oruk
Las fichas tienen que ver con los humedales, intuyo que en un principio tomamos el ejemplo de las huellas para fijar nuestra memoria. Pongo los nombres: garzas, ibis, águilas y halcones. De algún sitio trajimos la forma, quizá de los sueños. Y en este hecho, trasladar el efecto de la marca sobre el limo, alguien dijo sí, así. Y esa fue el inicio de las letras.
La ciudad de la zozobra
Ciudad que muere de sed
Y pinta
Salsa de tortilla quemada, mi ciudad
-corazoncito triste
arroyo seco
cazuela de los rescoldos
piquito de oro
Punta del guaje -león de yeso descarapelado que vigila El Llano
Paseo Juárez
caballito triste
esperanza muerta
cabellito lacio
callecita oscura
Y pinta