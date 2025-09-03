Presenta Juan Carlos Zavala “Narcopoemas», su segundo libro

CÉSAR RITO SALINAS

Oaxaca, Oax (sucedióenoaxaca.com).- El periodista Juan Carlos Zavala Díaz, reportero de El Universal Oaxaca y coordinador del portal de noticias Estado 20, presenta su segundo libro de poemas titulado Narcopoemas, este viernes 5 de septiembre a las 19:00 en el foro 2 de la Feria Intercultural de la Escritura y la Lectura, en el zócalo de la ciudad.

El desierto como origen de la poesía

En estos tiempos de violencia y crimen será difícil encontrar periodistas valientes; más difícil aún será encontrar el nombre de un periodista valiente que escriba poemas, Zavala lo es.

“Yo nací en San Pedro de las Colonias, Coahuila, que está en la Comarca lagunera. Allá el cielo es azul, pocas nubes, poca lluvia. Algo distintivo de San pedro son sus tolvaneras, los fuertes vientos que arrastran la tierra; digamos que la arena es la lluvia de San pedro, desde niño que gustó la estación del tren, recuerdo que me gustaba subir a un puente y desde ahí subir a un puente y desde ahí ver el paso del tren”.

Su primer libro de poemas se tituló Barjanes en la profundidad de Tetis. Su voz literaria, clara y fuerte, se suma a la larga lista de periodistas y poetas que conforman la geografía literaria de nuestro país, donde destacan José Emilio Pacheco, Efraín Huerta como poetas y narradores con obra contundente donde se ubican Vicente Leñero y Elena Poniatowska, entre otros.

Narcopoemas

Ejecutado

Tristemente desparramado sobre el pavimento,/la cabeza a la distancia frente a una multitud/en comprobación de que no se muere solo,/porque siempre hay ojos que se consternan, se asombran,/se indignan, condenan./Una mano de látex perpetuando el momento,/encajuelada el alma con líneas blancas dentro del perímetro,/una mano/indiferente, sin vísceras./La calle sangra herida de muerte/ante un epitafio en papel fluorescente,/obituario del mañana, a mitad de la noche y del día,/como en el limbo/carnavalesco de la ciudad inventada babilónicamente./Los peatones desaceleran el paso,/se alimentan de la sangre, la beben por los ojos, los oídos,/la succionan por los poros y respiran satisfechos./No están las mujeres que amó, los padres, los amigos,/sólo la letra y el número o el sobrenombre, quizá ni esto./No hay velas, ni cruces, ni rezos, tampoco. Tan poco.

Poesía de resistencia

Los poemas de Zavala lo ubican entre el lirismo testimonial y la poesía de resistencia, su trabajo en la poesía proviene de su actividad periodística, el asombro ante lo cotidiano, muestran la colindancia de oficios, característica singular en estos tiempos en que el ciudadano se encuentra desvalido frente a la propaganda del gobierno y el crimen organizado. Será este viernes 5, a las 19:00, en el zócalo, cuando se escuche la voz firme de Juan Carlos Zavala Díaz en la lectura de los poemas que muestran el lado sensible que registra momentos de terror y despojo, de inseguridad y violencia, les esperamos.