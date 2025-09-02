Expondrán artistas sordos en Galería Arte de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Galería Arte de Oaxaca se complace en anunciar la inauguración de la exposición colectiva “Gramática de lo Visual”, una muestra única que reúne el talento de 17 artistas sordos bajo la dirección del reconocido Maestro Rolando Sigüenza. El evento tendrá lugar el próximo 6 de septiembre a las 19:00 horas en las instalaciones de la galería, ubicadas en Murguía 105 Centro, Ciudad de Oaxaca.

“Gramática de lo Visual” es mucho más que una muestra artística: es un testimonio vivo de inclusión, creatividad y resiliencia. La exposición surge como una plataforma de diálogo y reflexión en torno a la accesibilidad y la representación de las personas con discapacidad auditiva en el ámbito artístico. A través de 30 obras que exploran una amplia variedad de técnicas y lenguajes visuales, los artistas participantes comparten su visión del mundo, invitando al público a descubrir nuevas formas de comunicación y sensibilidad estética.

El concepto y la dirección artística

Bajo la dirección del Maestro Rolando Sigüenza, referente nacional en arte contemporáneo y educación inclusiva, los artistas han desarrollado piezas que profundizan en la manera en que la experiencia sensorial influye en el proceso creativo. El resultado es una colección diversa que abarca desde pintura, escultura y cerámica, hasta técnicas mixtas y propuestas contemporáneas. Cada obra representa una mirada única sobre la percepción del entorno, el lenguaje visual y la expresión universal del arte.

Destacados de la muestra

Participación de 17 artistas sordos provenientes de distintas regiones de Oaxaca y el país.

Un total de 30 obras inéditas que reflejan la diversidad artística de la comunidad sorda.

Dirección curatorial a cargo de Rolando Sigüenza y el equipo curatorial de la Galería Arte de Oaxaca, con trayectoria en proyectos de inclusión y arte social.

Obras que exploran desde los lenguajes tradicionales hasta propuestas innovadoras y experimentales.

Enfoque en la accesibilidad y la representación, promoviendo el arte como canal de comunicación universal.

Importancia social y cultural

La exposición “Gramática de lo Visual” busca abrir un diálogo sobre la importancia de la accesibilidad en el arte y la visibilidad de las comunidades con discapacidad auditiva. Desde la perspectiva de los artistas, el proceso creativo se convierte en un acto de resistencia y afirmación: mediante el uso de recursos visuales, gestuales y táctiles, se construyen nuevas narrativas que desafían los límites de la comunicación verbal y celebran la riqueza de la diversidad humana.

La Galería Arte de Oaxaca reafirma así su compromiso con la inclusión y la promoción del arte accesible, brindando un espacio donde todas las voces, independientemente de su forma de comunicación, puedan ser escuchadas y reconocidas.

Sobre la Galería Arte de Oaxaca

Fundada en el corazón de la ciudad, la Galería Arte de Oaxaca es un referente en la promoción de artistas emergentes y consolidados, así como en el impulso de proyectos culturales orientados a la inclusión social. A lo largo de los años, la galería ha colaborado con instituciones, colectivos y agentes culturales para fortalecer la presencia del arte accesible en la región, desarrollando iniciativas que privilegian la diversidad y la innovación.