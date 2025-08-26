Abrirá «Ensoñación vegetal», exposición de García Agustín en La Huella Gráfica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El taller La Huella Gráfica invita a la presentación dela gaceta La Telaraña, la cual se ha enriquecido y muta a revista.

Con obra plástica y gráfica del artista oaxaqueño García Agustín (1974), la revista La Telaraña presenta su quinto número dedicado a la vida vegetal.

Con un esfuerzo en conjunto entre arte y literatura, este número posee colaboraciones de autores como Alejandro de Ávila, Gabriel Bernal Granados, Nelly Robles y Ameyalli Mendoza, entre otros, además de una selección de textos acerca del maíz, las flores, la locura de la emperatriz Carlota y otras curiosidades.

El editor de esta revista, Guillermo Santos, considera que la naturaleza vegetal sigue siendo una fuente inagotable de reflexiones. Con una distribución gratuita de mil ejemplares distribuidos en museos, galerías, casas de cultura y talleres artísticos, la gaceta La Telaraña se concibe como un esfuerzo por difundir ideas e imágenes desde la Ciudad de Oaxaca.

El director de Centro Cultural La Telaraña, y gestor de la publicación, nos dice que busca que los espacios que dirige, como La Huella Gráfica, puedan contribuir al fomento de la cultura y las ideas creativas de la comunidad oaxaqueña. Espera hacer más libros y revistas, e iniciativas para invitar a creadores nacionales a colaborar con estos proyectos. En ocasiones anteriores, artistas como Abraham Cruzvillegas y Daniel Guzmán se han acercado a realizar piezas de gráfica y hablar de su trabajo.

Asimismo, se inaugura la exposición “Ensoñación vegetal” del escultor y pintor mexicano García Agustín, con un conjunto de óleos y de obra gráfica que busca evocar el mundo natural de la flora de nuestro país.

La cita es este sábado, 30 de agosto, a las 17:00 horas en el taller La Huella Gráfica (Guadalupe Victoria 364 Colonia Miguel Alemán Valdez). Entrada libre y mezcal de cortesía.