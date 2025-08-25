Orquesta de Poetas celebra las fiestas patrias de Chile en Oaxaca

El colectivo de música y poesía presentará su quinto disco «Todas voces” (Discos PM 2024) en Ciudad de México y Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El colectivo de música y poesía, Orquesta de Poetas, presentará su quinto disco «Todas voces” (Discos PM 2024) en Ciudad de México y Oaxaca durante las fiestas patrias chilenas. La gira ocurrirá la misma semana en que tanto México como Chile celebran sus fiestas nacionales.

Serán seis las presentaciones que buscan difundir su nuevo trabajo a nivel latinoamericano, para lo cual México es sin duda el principal foco de irradiación tanto para la música como para la poesía.

En la ciudad de Oaxaca, el colectivo se presentará el 20 de septiembre a las 12:00 horas en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y ofrecerá un concierto en el Club de Jazz Naima en dos funciones que se realizarán a las 18:30 y 20:00 horas.

La gira “Todas Voces” busca también profundizar las fluidas relaciones artísticas con distintos artistas y agentes culturales con quienes vienen desarrollando vínculos, al menos desde su primer viaje a México a la Feria del Libro de Oaxaca en 2017.

Fechas gira:

CDMX, 17/9, 18 hrs: Festival Poex, Universidad Iberoamericana.

CDMX, 18/9, 16 hrs: Casa del Lago. Invitados: Poética Sonora MX.

CDMX, 19/9, 20 hrs: Librería El Último Encuentro, fecha junto a «KFGC».

Oaxaca, 20/9, 12 hrs: Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Oaxaca, 20/9, 18:30 y 20:00: Concierto en Club de Jazz Naima (cupos limitados).