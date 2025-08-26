Expondrá Raúl Herrera «Nostalgia de la selva, el paraíso que destruimos»

Va implícita en esta exposición una denuncia silenciosa que evoca la nostalgia por lo que se pierde y nos pertenece. Con más de cinco décadas de trayectoria, Raúl Herrera se ha consolidado como una voz fundamental en el arte contemporáneo oaxaqueño. Su obra destaca por su fuerza cromática, riqueza simbólica y un profundo compromiso con los temas sociales y ambientales.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía ARTE RELIEVE).- El Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, en colaboración con la galería Arte Relieve, invita a la inauguración de la exposición «Nostalgia de la selva, el paraíso que destruimos». Esta muestra, una profunda reflexión sobre la memoria, la belleza y la fragilidad de la naturaleza, abrirá sus puertas al público el viernes 29 de agosto a las 19:00 horas.

La exposición estará ubicada en el Espacio Cultural del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, en la esquina de Morelos y Crespo, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre de 2025.

La muestra presenta 33 obras que combinan diversas técnicas, como collage (óleo pastel), acrílico, recortes sobre papel de algodón y monotipos. Especialmente destacables son sus trabajos en tinta china, una técnica que el maestro Herrera ha perfeccionado, usándola para plasmar con su estilo, los paisajes selváticos que han sido desplazados por el impacto humano, es una denuncia silenciosa que evoca la nostalgia por lo que se pierde y nos pertenece.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Raúl Herrera se ha consolidado como una voz fundamental en el arte contemporáneo oaxaqueño. Su obra destaca por su fuerza cromática, riqueza simbólica y un profundo compromiso con los temas sociales y ambientales.

Esta exposición busca generar conciencia y rendir homenaje a la majestuosidad de la selva como un espacio vital, espiritual y cultural. Arte Relieve Galería continúa con su compromiso de promover a la y los artistas y difundir el arte contemporáneo a través de esta iniciativa.