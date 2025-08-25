Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Campeche emparejó la serie ante Guerreros de Oaxaca 

Con la victoria de Piratas, ambos equipos llevarán la serie a un sexto juego que se realizará el próximo miércoles en el estadio Eduardo Vasconcelos

TERRITORIO SCORE

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Los Piratas de Campeche vencieron 4-0 a los Guerreros de Oaxaca en el cuarto juego para empatar la serie de zona de playoffs; Chris Carter finiquitó la victoria con cuadrangular de 3 carreras.

La novena campechana estuvo conformada con Jake Thompson como pitcher abridor, Félix Pérez en primera base, Brett Aeurbach en segunda base, Robbie Tenerowicz en tercera, Christian Ibarra como shortstop, Jesús Fabela en el jardín izquierdo, Conor Hollis en el central, Calvin Mitchell en el derecho, y Chris Carter como bateador designado.

La novena filibustera fue contundente ante su gente; Jake Thompson colgó el cero en 5 episodios mientras que la ofensiva filibustera hizo sonar los cañones en la sexta entrada con el doblete productor de Cal Mitchell y Chris “El Demoledor” Carter finiquitó la noche con cuadrangular de 3 carreras en el octavo episodio.

PG: Tyler Thomas (6.75)
PP: Kyle Barraclough (1.74)

Juego 4123456789CHE
Guerreros000000000060
Piratas000001030441

