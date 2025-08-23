Personajes del arte y cultura de Oaxaca protagonizan nuevo telón del Teatro Alcalá

Tras 115 años de la develación de su primer telón, nuevamente el escenario del Teatro Alcalá se atavía con un segundo telón principal

TERRITORIO SCORE

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con la participación de la prima ballerina internacional Elisa Carrilo en la danza, de la maestra Lila Downs en el canto y del Ensamble de Valles Centrales, dirigido por el maestro César Delgado en la música, el pasado 21 de agosto se llevó a cabo la develación del telón principal titulado Núú Núndúva (“Oaxaca”, en lengua mixteca) en el Teatro Macedonio Alcalá.

El Teatro Alcalá de la ciudad de Oaxaca comenzó a construirse en agosto de 1904 y se inauguró en septiembre de 1909, convirtiéndose en una joya arquitectónica y un espacio cultural para las bellas artes, considerado dentro de los recintos de su tipo más importantes del país.

En aquel entonces, el recinto se ornamentó con la develación de un primer telón principal de boca escena realizado por los maestros Albino Mendoza, José Cabrera, Trinidad Galván y los famosos hermanos Tarazona, artistas valencianos, con la temática de las bellas artes en la antigua Grecia.

Trancurridos 115 años de ese acontecimiento de gran trascendencia para la vida cultural de Oaxaca, nuevamente el escenario del Teatro Alcalá se atavía con un segundo telón principal, ahora del pintor mixteco José Luis García, creador de numeras obras, principalmente murales, esculturas y lienzos en grandes formatos que se exhiben en espacios culturales de México y el mundo.

Este telón titulado Núú Núndúva es la recreación de un gran libro o códice, donde puede apreciarse y leerse las principales protagonistas del arte y la cultura oaxaqueña de ayer y hoy, ocupando un lugar central el compositor que da su nombre al Teatro y del vals que es el himno de Oaxaca (Dios nunca muere), don Macedonio Alcalá, y a su alrededor otras figuras cimeras como Eduardo Mata, Francisco Toledo, José Vasconcelos, Rufino Tamayo, Rodolfo Morales.

Se trata de un telón cuyas dimensiones alcanzan los 13 m de ancho por 11 m de alto pintado al óleo sobre lino con un tiempo aproximado de realización de un año de trabajo, el cual fue posible gracias a la magnánima generosidad de un grupo de mecenas decididos a velar y a sumar para poder preservar la historia cultural de Oaxaca y seguir poniendo el nombre del estado y sus artistas por todo lo alto. Dentro de ellos destacan la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, don Alfredo Harp Helú, don Salvador Flores y doña Sonia González.