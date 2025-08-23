Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

La lengua de uno

Domingo, entra la noche. Aire frío en Ecatepec.

Las manos entumecidas, abro los ojos. Tarde

del domingo. Me habita el silencio.

Al despertar de la siesta busco las letras que digan

mi nombre. No las encuentro.

Busco en los libros, letras repetidas.

Pongo música. “terrazas desiertas”.

Oscuro, hundido en el mueble

imagino la calle de todos los días.

Abordo la camioneta pasajera. Imagino

el trayecto al Metro, su silencio.

Puedo ver mi rostro junto

a otros rostros

en esa madrugada del traslado.

Sobre la apretada banca de cinco lugares

encuentro las letras que busco.

