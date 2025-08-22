Adidas reconoció plagio del diseño de huaraches yalaltecos y ofreció una disculpa

Representantes de la empresa Adidas conocieron el significado cultural del huarache de Yalálag donde 85 artesanas y artesanos se dedican actualmente a la elaboración de este calzado artesanal

VILLA HIDALGO YALÁLAG, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- “Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro, y reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad Yalalag, estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”, expresó la directora legal y de cumplimiento de la empresa Adidas, Karen González.

Fue así como Adidas se disculpó ante la comunidad zapoteca reunida en la cancha deportiva, frente al Palacio Municipal, por el uso indebido del diseño de huaraches yalaltecos que la marca de tenis denominó «Oaxaca Slip On».

Posteriormente, junto al director de marca, Pablo Caballero; el coordinador de Equipo Extendido y Asuntos Públicos, Alejandro Ibarra; y el coordinador de Asuntos Públicos, Marco del Valle de la empresa Adidas, se entregó por escrito la disculpa pública al presidente municipal Jacobo López Vera, quien reconoció a la empresa por prestarse al diálogo desde el primer momento en que el pueblo se pronunció.

El titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Flavio Sosa Villavicencio, asistió con la representación del gobierno estatal que ha estado acompañando a Yalálag en el proceso de defensa de su patrimonio cultural.

La y los ejecutivos de Adidas conocieron el significado cultural del huarache en esta comunidad, donde actualmente 85 artesanas y artesanos se dedican a la elaboración de este calzado artesanal, cuya importancia recae como sostén de una economía familiar y comunitaria.

El encuentro contó con la presencia de la subdirectora del Instituto Nacional de Derechos de Autor, Karina Luján Luján; así como de los directores de Armonización Normativa, de Acervos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Olac Nacxit Aquino Díaz y Octavio Murillo Álvarez, respectivamente.