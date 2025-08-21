Restaura el gobierno estatal templo de Asunción de María en Tehuantepec

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz inauguró en esta localidad la restauración del templo de la Asunción de María y la construcción del techado en el área de impartición de educación física de la telesecundaria, obras que representaron una inversión superior a los 6 millones 700 mil pesos.

La directora general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Sildia Mecott Gómez, explicó que la restauración del templo significó la recuperación de un espacio que da sentido, unidad y orgullo a la comunidad tras los daños ocasionados por los sismos de 2017.

Con una inversión de 3 millones 610 mil pesos, y a través de un convenio de reasignación de recursos presupuestarios federales entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), se intervinieron los campanarios, la sacristía, la nave principal, el presbiterio, la puerta de acceso y áreas anexas, todo con la visión de garantizar seguridad, funcionalidad y conservación arquitectónica.

Además, se anunció el inicio de los trabajos de restauración y conservación del retablo principal a cargo del INAH, así como la próxima restauración del reloj de la iglesia, atendiendo la petición de las y los pobladores.

“Hoy volvemos a ver este templo restaurado, sólido y digno para seguir siendo parte de la vida espiritual y cultural del Istmo de Tehuantepec”, expresó Mecott Gómez.