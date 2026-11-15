El paisaje es de todos: Gabriel Delgado, pintor cubano hiperrealista expone «Vista inolvidable»

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía CULTURA EN BICICLETA).- El artista cubano Gabriel Delgado busca que sus obras, además de paisaje, tengan un significado en la composición: que sean memoria e identidad, el abrazo entre la tierra y el cielo, los colores reales y los imaginados, el dramatismo que puede tener la fuerza y la belleza de la naturaleza con elementos a veces incorporados y carentes de una realidad fotográfica, pero no de una visión poética, en más de catorce lienzos de mediano y gran formato.

Su primera exposición individual en México «Vista inolvidable», se inaugura este jueves 19 de noviembre en la galería Picci Fine Arts. Se trata de una muestra compuesta por más de catorce lienzos de mediano y gran formato donde el hiperrealista busca que sus paisajes tengan un significado en la composición: que sean memoria e identidad, con elementos a veces incorporados y carentes de una realidad fotográfica, pero no de una visión poética.

Con una relación profesional de más de diez años con el galerista de Picci Fine Arts, el artista presenta desde sus últimas obras producidas en Cuba hasta sus piezas más recientes, en una suerte de idiosincrasia con el paisaje de México, mostrando una intersección entre memoria, desplazamiento, rigor técnico y tensión medioambiental.

Su riesgoso trayecto migratorio entre Cuba y México —pasando por Nicaragua, Guatemala y Honduras— logró desvanecer cualquier visión fija sobre el paisaje. Sin embargo, la enorme tradición pictórica que aprendió en la isla es la frontera geográfica a la que siempre vuelve; es la Ítaca de este observador constante. Delgado realizó este trayecto hace más de dos años y desde entonces se ha volcado en la construcción de su proyecto artístico que ahora presenta en la galería: la creación de paisajes que pertenecen a todos.

“Nada más conocía Cuba y su paisaje de playa y cielo, muy azul y verde, muy tropical; quizá por eso México me sorprendió tanto. Al llegar y ver montañas de cuatro mil metros de altura con ese contraste de colores amarillos, verdes, los grises y blancos de los volcanes, solté el paisaje cubano que estaba haciendo y comencé a hacer otra cosa, porque el paisaje es de todos; es un lugar que, aunque tú no nazcas en él, lo haces tuyo. Creo que de eso se trata también un poco mi trabajo: de apreciar la belleza de la naturaleza y llevarla al lienzo”, cuenta.

Delgado tiene la experiencia de haber sido un prodigioso deportista competitivo en su país en triatlón, un deporte de resistencia que combina natación, ciclismo y carrera. Desde niño, su escenario constante fue el paisaje en su dimensión más idílica: la de la naturaleza proveedora de belleza y desenvolvimiento. Pero desde los tres o cuatro años también lo fue la pintura y el paisaje, sobre todo por iniciativa de su padre, quien le compraba materiales y lo proveyó de maestros para aprender a pintar; incluso fue quien le compró su primera obra. De adolescente, cerca estuvo su primo, el pintor Ángel Delgado, y ya a los 19 años comenzó formalmente como asistente de su tío Ernesto Estévez, destacado pintor autodidacta, considerado uno de los grandes maestros contemporáneos del paisaje hiperrealista en Cuba. En su trabajo reconoce la influencia que también ejerció sobre su poética del paisaje Tomás Sánchez, uno de los pintores y grabadores cubanos más célebres a nivel internacional, consagrado como el gran maestro del paisaje místico e hiperrealista.

Las enseñanzas de estos maestros están presentes en la construcción de sus pinturas: la atención al detalle, la observación y la descripción botánica, pero en su caso se vuelca hacia el espacio de la imaginación y la inventiva, sin dejar de lado la capacidad descriptiva. Sus obras más recientes carecen de referentes fotográficos o naturales, permitiéndole desenvolverse en la creación de metáforas y paisajes que transitan en el campo de la memoria, las emociones y las transformaciones de su vida; incluso en algunas de sus obras aparecen personajes casi inadvertidos como un testimonio del recuerdo.

En «Vista inolvidable» está el impacto que causaron en Delgado la visita a los museos de México y su encuentro frente a las obras de los dos máximos pilares y referentes históricos de la pintura de paisaje en México: José María Velasco y el Dr. Atl. Del primero le impresionaron los colores fuertes de los cielos amarillos, rosas y naranjas. Del Dr. Atl admira la técnica tan variada, el manejo de la ciencia y sus imponentes volcanes. Paisajes que se asoman ahora en sus obras recientes, pero desde la memoria, en la que transforma el paisaje sin referencia exacta, recreando una historia.

«Vista inolvidable» se inaugura el jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas en la galería Picci Fine Arts (Alpes 700A, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, 11000) con la presencia del artista. Podrá visitarse hasta el 23 de diciembre de 2026.

Gabriel Delgado

Nació en 1985 en La Habana, Cuba; vive y trabaja en la Ciudad de México. Desde los dieciocho años comenzó a trabajar con su tío Ernesto Estévez en el taller Galería 360 de La Habana Vieja. Considerado uno de los exponentes representativos de la nueva escuela de paisaje hiperrealista cubano, su trabajo articula una minuciosa factura pictórica con una profunda carga simbólica y medioambiental. Obtuvo el Primer Premio en el Salón de Paisaje «Hermanos Chartrand» (Galería Wifredo Lam, La Habana, 2021), el Premio del Salón Ibrahim Delgado Cruz (2009) y una Mención en el Segundo Salón Nacional de Paisaje (Galería Víctor Manuel, 2005). Su trabajo ha sido expuesto en muestras individuales y colectivas en recintos e instituciones de Cuba, Estados Unidos, España y México, incluyendo la Galería Wifredo Lam, el Palacio de Lombillo, el Convento de San Francisco de Asís y el Museo de Historia de Naples en Florida. Su obra forma parte de colecciones privadas en México, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Panamá, Costa Rica y Malasia.

Sobre Picci Fine Arts

Con una tradición familiar de tres generaciones dedicada a la promoción del arte en México, Picci Fine Arts fue fundada a finales de la década de 1960 por Poncho Aguilar bajo el nombre de Galería Ittati. Pionera en la consolidación de colecciones fundamentales en México, Estados Unidos y Europa, la galería colaboró estrechamente con figuras clave de la Generación de la Ruptura como Francisco Corzas, Ricardo Martínez y José Luis Cuevas. Hoy en día, bajo la dirección de Arturo «Pichi» Aguilar, el espacio se posiciona como un puente entre el arte de América Latina y la escena internacional.