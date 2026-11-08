Emiliano Pérez ganador del Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz 2026

Es promotor, docente e intérprete de la lengua Jei Jmei (chinanteco) y desde hace más de diez años imparte talleres sabatinos para el fortalecimiento de su lengua materna

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), la Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), a través de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, se complacen en anunciar a Emiliano Pérez Hernández como ganador del Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz 2026.

Emiliano Pérez es originario de Pueblo Viejo, San José Chiltepec, Oaxaca. Se ha desempeñado como promotor, docente e intérprete de la lengua Jei Jmei (chinanteco en la variante de la Chinantla baja). Su trabajo ha abierto un espacio permanente para la transmisión y preservación de la lengua chinanteca dentro de su comunidad, al promover entre las nuevas generaciones el conocimiento y la valoración de su idioma materno.

Impulsado por el amor a su comunidad y el interés por mantener viva una lengua que forma parte de la identidad, la historia y los conocimientos de los pueblos chinantecos, Pérez Hernández lleva más de diez años impartiendo talleres sabatinos para el fortalecimiento y la revitalización de la lengua chinanteca de manera voluntaria.

Además de promover esta lengua materna en su comunidad de origen, Pueblo Viejo, San José Chiltepec, Emiliano Pérez ha impartido talleres y realizado actividades para su fortalecimiento en otras comunidades hablantes de chinanteco, como San Juan Bautista Valle Nacional, San Felipe Usila y Santa María Jacatepec, entre otras.

Al mismo tiempo, Pérez Hernández se ha dedicado a recopilar acontecimientos, saberes y memorias de su comunidad, con el propósito de preservarlos y compartir su historia como parte intrínseca de la cultura chinanteca.

El Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz fue creado en memoria de Emiliano Cruz Santiago, un joven de San Bartolomé Loxicha que, desde los 19 años y hasta su muerte repentina, a los 29, se dedicó a la documentación, descripción y promoción de su lengua materna, el dí’zdéh’ (zapoteco miahuateco). El premio busca reconocer a personas que, como Cruz Santiago, promueven sus lenguas por iniciativa propia, de manera individual o colectiva.

Este año, el jurado destacó la labor de Emiliano Pérez y señaló que su compromiso con la lengua materna y la historia de su comunidad lo hacen merecedor del Premio Emiliano Cruz.

“Emiliano Cruz estaría agradecido y honrado de ver que lo seguimos recordando a lo largo de todos estos años. Espero que siga siendo una fuente de inspiración para muchas personas”, comentó una integrante del jurado y cercana colaboradora de Emiliano Cruz. “Es importante visibilizar todos los esfuerzos que hacen las personas que han sido nominadas y reconocer su trabajo por seguir dando vida a las lenguas originarias”.

Desde su primera emisión, en 2020, el Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz ha reconocido a diversos promotores de lenguas originarias. En su primera edición, en 2020, el premio fue otorgado a Cipriano Ramírez Guzmán (1933-2026), hablante del ixcateco, idioma en alto peligro de extinción. En la segunda edición, el ganador fue Roberto Gómez López, por sus aportaciones a la lengua tu’ún savi (mixteco) a través de las redes sociales. En la tercera edición, la ganadora fue María de Lourdes Martínez Gómez, hablante de zapoteco y activista por el acceso a la salud en lenguas originarias. En la cuarta edición, el ganador fue Javier García Martínez, promotor, escritor y traductor del mazateco por medio de la narración oral. En la quinta edición, se premió a Reynaldo López de la Paz, quien promueve la lengua tu’ún savi mediante talleres dirigidos al personal médico, con la finalidad de brindar un trato digno a pacientes monolingües. En 2026, Juana Vásquez Vásquez recibió el reconocimiento por sus más de 45 años de trabajo como traductora, paleógrafa y promotora de la lengua zapoteca de la variante xhon (dill whlall), así como por su labor en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Este año, el reconocimiento se otorga a Emiliano Pérez Hernández.

El Premio FAHHO-CaSa Emiliano Cruz se entregará en una ceremonia en el marco de los Premios CaSa 2026, el 12 de diciembre del año en curso, en el Centro de las Artes de San Agustín. El galardón consiste en un premio de $30,000 pesos y una obra gráfica del artista José Ángel Santiago.