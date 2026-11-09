Con homenaje a Vicente Quirarte inicia este miércoles el II Encuentro de Lectura y Escritura

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Integrantes del Comité Organizador del Encuentro de Lectura y Escritura de Oaxaca (Encuentro LEO) invitan a las diversas actividades que se desarrollarán entre el miércoles 11 y el domingo 15 de noviembre de este 2026, en la Biblioteca Henestrosa y el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Se presentarán libros recientes, revistas culturales, mesas redondas, conciertos, así como nueve talleres de poesía, periodismo cultural, ciencias y crítica literaria. Uno de estos, para infancias, se llevará a cabo todos los días por la mañana en la Biblioteca Andrés Henestrosa, la inscripción a los talleres se hacen es esta última institución. Todas estas actividades son gratuitas.

El Encuentro LEO se inaugura este miércoles 11 de noviembre a las 10:00 horas en la misma Biblioteca y en ella se contará con la participación de Mori Trío, grupo de jazz.

A las 1:00 horas se brindará un homenaje al escritor, ensayista y promotor cultural Vicente Quirarte, fallecido el pasado 11 de agosto.

Para mayor información de la actividades culturales del Encuentro LEO puede consultarse el programa en la página oficial del mismo. También habrá una interesante expo venta de libros con la participación de veinte librerías oaxaqueñas e instituciones de investigación.